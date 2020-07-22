Так в самолете воздух чище, чем в магазине? Эксперты о том, безопасно ли летать

Что именно сказал представитель туриндустрии?

"Многие думают, что в самолетах все сидят рядом, дышат друг на друга, поэтому это плохо. Но в самолетах воздух меняется каждые 15 минут, его нагревают почти до 100 градусов, так что он чище, чем в магазине или на улице. С эпидемиологической точки зрения летать на самолете не так опасно", - рассказал радио Baltkom глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов.

RUS TVNET попросил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и airBaltic прокомментировать данное высказывание и рассказать про безопасность путешествий на самолете во время пандемии.

Комментарий SPKC

Представитель SPKC Илзе Арая отметила, что SPKC не может комментировать мнение разных людей насчет температуры и чистоты воздуха в самолете. По ее словам, однозначно нельзя утверждать, что путешествовать на самолете безопаснее, чем на поезде или автобусе.

"Ранее вспышки заболевания Сovid-19 в Латвии были связаны с местами развлечений, но вторая часть заболевших была именно из числа возвратившихся из-за границы. Причем это могли быть страны с низким уровнем заболевания. Также источником заболевания могли быть вечеринки, где находился человек, который вернулся из другой страны", - отметила представитель SPKC, добавив, что люди, которые встречаются с приезжими, могут стать контактными лицами.

"Поэтому если смотреть именно через такую призму на всю ситуацию, то, конечно, риски все еще сохраняются", - сказала Арая.

Также стоит учитывать, что во время путешествия человек находится не только в самолете, но и во многих других общественных местах, где есть риск заражения. Даже если путешествовать на личном транспорте, все равно риск сохраняется, так как приходится посещать публичные места - заправки, кафе и т. д.

"В целом мы видим, что в мире ситуация с заболеваемостью Covid-19 ухудшается. В Европе количество заболевших не увеличивается, но и не уменьшается.

Сейчас ситуация очень переменчива, это можно видеть и по списку стран, который мы постоянно обновляем", - замечает представитель SPKC.

Если человек решает отправиться в путешествие, в первую очередь надо оценить правила страны, в которую он хочет ехать. Находясь в другой стране, надо учитывать, что в любой момент границы могут закрыть в связи с резким скачком заболеваемости. Также стоит подумать о том, какие меры можно предпринять, если вы заболееете во время путешествия, так как в разных странах разная система сдачи анализов на Covid-19.

SPKC советует этим летом путешествовать по Латвии, поскольку здесь люди знают систему здравоохранения, могут оценить ситуацию в стране и вернуться домой в случае необходимости. SPKC рекомендует тщательно оценивать необходимость конкретной поездки.

Так, а что с безопасностью в самолетах?

Как пишет "Медуза", Международная ассоциация воздушного транспорта действительно подтверждает, что с инфекционной точки зрения находиться в самолете безопаснее, чем в офисе или торговом центре. В самолетах хорошая система очистки воздуха. Авиапроизводители убеждают, что такими фильтрами обеспечены все современные лайнеры.

Согласно исследованиям Европейского агентства по безопасности полетов, воздух на борту самолета меняется каждые 2-3 минуты, а фильтры, через которые он проходит, способны устранить любые вирусы, добавляет портал aviasg.com.

Как обстоят дела в самолетах airBaltic?

Представитель airBaltic Алисе Бриеде на запрос RUS TVNET сообщила, что воздух в салоне самолетов тщательно контролируется и рециркулирует достаточно часто, чтобы обеспечить полную замену каждые 2-3 минуты. Также воздушный поток в кабине направляется от потолка к полу, уменьшая воздушный перенос между рядами сидений.

Она добавила, что в салонах самолетов airBaltic 75% воздуха берется снаружи как часть воздухообмена, а оставшиеся 25% рециркулируются с помощью высокоэффективного фильтра твердых частиц (HEPA), который обеспечивает самый лучший уровень фильтрации, доступный в настоящее время для рециркулируемого воздуха в салоне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск передачи инфекционных заболеваний в полете минимален.