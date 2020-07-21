Мадонна рассказала, что в России ей выписали огромный штраф за гей-пропаганду. Она его не оплатила

Важно отметить, что подтверждения информации, сказанной Мадонной, - пока нет.

"Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад", - рассказала звезда.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc — Madonna (@Madonna) July 20, 2020

"Я путешествую по миру и вижу, что люди начинают все больше и больше бояться тех, кого считают другими, как люди становятся все менее толерантны. Но мы можем это изменить. У нас есть сила. И мы не должны это делать с помощью насилия. Мы должны донести это с помощью любви", - говорит на видео певица.

После ее слов зрители подняли таблички с радужными флагами, поддерживая сказанное певицей.

В своей публикации Мадонна отметила, что не оплачивала штраф.

Как пишет Esquire, согласно действующей редакции КоАП, за подобное деяние размер санкции для физического лица составляет пять тысяч рублей (примерно 60 евро).

Концерт певицы в Санкт-Петербурге прошел в августе 2012 года, вскоре после того, как в городе постановили о запрете гей-пропаганды.

Звезду и организатора ее концерта хотели засудить представители движения "Народный собор" и "Профсоюз граждан России". Они начали обвинять Мадонну в пропаганде гомосексуализма и педофилии, а также в оскорблении чувств верующих, требуя моральную компенсацию.