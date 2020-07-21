Временная администрация Риги пояснила, кто ответственен за мероприятия на ул. Тербатас

Ответственность за организацию мероприятий на ул. Тербатас делят между собой несколько структурных подразделений Рижской думы, сообщила советник по общественным отношениям временной администрации Рижской думы Яна Енткус.
Разрешение на проведение мероприятий и торговлю на пешеходной улице дает исполнительный директор Риги, городское строительное управление организует уличную торговлю, а полиция самоуправления обеспечивает порядок и безопасность, пояснила Енткус.
Культурную программу готовят департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с Рижским бюро по развитию туризма. Таким образом, по словам Енткус, нельзя утверждать, что единственным ответственным органом является исполнительная дирекция Риги.
В данный момент на улице Тербатас отменены все мероприятия до пятницы включительно.
Енткус сообщила, что все еще пересматривается запланированная культурная программа, и ее дальнейшее проведение будет согласовываться с Центром профилактики и контроля заболеваний.
Госполиция завела административное дело о возможных нарушениях в организации мероприятий на улице Тербатас 17 июля. Как сообщалось, во время концерта на пешеходной улице люди массово не соблюдали нормы социального дистанцирования и образовали толпу.
Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас
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