Временная администрация Риги пояснила, кто ответственен за мероприятия на ул. Тербатас

Разрешение на проведение мероприятий и торговлю на пешеходной улице дает исполнительный директор Риги, городское строительное управление организует уличную торговлю, а полиция самоуправления обеспечивает порядок и безопасность, пояснила Енткус.

Культурную программу готовят департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с Рижским бюро по развитию туризма. Таким образом, по словам Енткус, нельзя утверждать, что единственным ответственным органом является исполнительная дирекция Риги.

В данный момент на улице Тербатас отменены все мероприятия до пятницы включительно.

Енткус сообщила, что все еще пересматривается запланированная культурная программа, и ее дальнейшее проведение будет согласовываться с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Госполиция завела административное дело о возможных нарушениях в организации мероприятий на улице Тербатас 17 июля. Как сообщалось, во время концерта на пешеходной улице люди массово не соблюдали нормы социального дистанцирования и образовали толпу.

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас