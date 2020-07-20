Начато делопроизводство о возможных нарушениях в организации мероприятий на ул. Тербатас

По словам Боле, будет проведена оценка ответственности организатора мероприятия.

Как объяснил государственный секретарь Министерства по охране окружающей среды и регионального развития, глава временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевич, мероприятие организовала исполнительная дирекция Рижской думы. На вопрос, какая из исполнительных дирекций является организатором, Бальшевич ответил, что будет произведена оценка, после чего будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, после того, как во время открытия пешеходной улицы в пятницу люди массово не соблюдали требования социального дистанцирования, мероприятия в субботу были отменены, а в воскресенье, 19 июля, мероприятий не было предусмотрено.

В пятницу после концерта Carnival Youth на ул. Тербатас многие люди в социальных сетях выразили возмущение тем, что зрители толпились и не соблюдали дистанцию. Министр здравоохранения Илзе Винькеле признала, что это была ошибка.

В субботу днем министр внутренних дел Сандис Гиргенс в микроблоге Twitter сообщил, что "организаторы общественных мероприятий берут на себя ответственность. После вчерашнего мероприятия сегодня, в субботу, 18 июля, самоуправление отменяет концерты, а полиция поможет провести усиленный контроль, а также будет регистрировать материал и рассматривать степень административной ответственности организаторов".

Галерея: Вечерний концерт на улице Тербатас

"С ответственными службами мы выясним, почему не сработал надзор полиции, что могло быть сделано лучше. Мы проанализируем происшедшее и будем учиться на ошибках", - сказала министр.

Рижское самоуправление впервые в экспериментальном порядке реализует проект пешеходной улицы, на месяц закрыв улицу Тербатас для автотранспорта и предоставив ее пешеходам, велосипедистам и торговцам.

Галерея: Официальное открытие "летней улицы" Тербатас