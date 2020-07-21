Напоминает теорию заговора. В Facebook распространяют фейковый разговор работника "скорой" о Covid-19

В воскресенье, 19 июля, в социальной сети Facebook была распространена запись телефонного разговора, в которой якобы сотрудник Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) говорит о том, что жертв Covid-19 хоронят бесплатно, поэтому любого умершего сейчас "списывают" как жертву Covid-19. В NMPD заявили, что это "фейк".
NMPD призывает жителей не вестись на провокации и записи в Facebook, основанные на утверждениях "якобы сотрудника неотложной помощи".
"Нет никаких доказательств связи этой записи с нашей службой. Автор публикации не обратился в NMPD или другие инстанции для того, чтобы проверить, является ли запись подлинной", - прокомментировала Служба неотложной медицинской помощи.
NMPD указала, что у содержания разговора нет обоснования и запись напоминает "теорию заговора".
"Причина смерти не может быть выдумана. Если у кого-то есть обратная информация, призываем обратиться в Инспекцию здравоохранения или в полицию", - отмечают представители NMPD.
‼️ Aicinām iedzīvotājus nepakļauties provokācijām un baumām, kas kādā Facebook ierakstā tiek balstītas uz it kā NMPD...Опубликовано Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Понедельник, 20 июля 2020 г.
Автором оригинальной записи является депутат Алдис Гобземс - его публикацию прокомментировали более 100 человек, она собрала более 400 реакций.
В комментариях многие люди сомневаются в правдивости опубликованной информации.
Напоминаем, в Латвии зарегистрирована 31 смерть пациентов с Covid-19.
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