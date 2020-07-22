Как отстричь челку, чтобы выглядеть моложе? Эксперименты звезд

Актриса Джессика Честейн

Аккуратно уложенная челка, слегка прикрывающая брови, подчеркивает тонкие классические черты звезды и скрывает высокий лоб.

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Актриса Риз Уизерспун

У актрисы такой овал лица, который разрешает ей любые эксперименты со стрижкой. В данном случае удлиненная челка, уложенная набок - удачный вариант укладки для тех, кто отращивает челку.

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Модель Хайди Клум

"Лесенка" с удлиненной челкой помогла сделать острые черты лица мягче, убрав несколько лишних лет. Похоже, что секрет молодости не только в новой прическе, но и в настоящей любви, ведь относительно не так давно звезда вышла замуж за музыканта Тома Каулитца.

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Певица Дженнифер Лопес

Внешность Джей Ло не способны испортить ни время, ни прическа: ей уже 50, но выглядит она явно моложе. "Рваная" косая челка на один бок гармонично сочетается с вытянутой формой лица Дженнифер.

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Актриса Пенелопа Крус

Испанка часто возвращается к стрижке с челкой, экспериментируя с разной длиной и укладками. Один из последних экспериментов - короткая челка выше бровей.

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