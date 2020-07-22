Ср, 22.07.2020
Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксеров. Тренер Екатерина Платонова

Как отстричь челку, чтобы выглядеть моложе? Эксперименты звезд

ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

Во время карантина многие звезды решились на эксперименты со стилем: в самоизоляции они нередко стригли себя сами. Предлагаем вам взглянуть на пять примеров того, когда эксперимент удался и звездные дамы стали выглядеть моложе! 

Актриса Джессика Честейн

Аккуратно уложенная челка, слегка прикрывающая брови, подчеркивает тонкие классические черты звезды и скрывает высокий лоб.

ФОТО: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

Актриса Риз Уизерспун

У актрисы такой овал лица, который разрешает ей любые эксперименты со стрижкой. В данном случае удлиненная челка, уложенная набок - удачный вариант укладки для тех, кто отращивает челку.

ФОТО: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Модель Хайди Клум

"Лесенка" с удлиненной челкой помогла сделать острые черты лица мягче, убрав несколько лишних лет. Похоже, что секрет молодости не только в новой прическе, но и в настоящей любви, ведь относительно не так давно звезда вышла замуж за музыканта Тома Каулитца. 

ФОТО: FS/AdMedia/SIPA

Певица Дженнифер Лопес 

Внешность Джей Ло не способны испортить ни время, ни прическа: ей уже 50, но выглядит она явно моложе. "Рваная" косая челка на один бок гармонично сочетается с вытянутой формой лица Дженнифер.

ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

Актриса Пенелопа Крус

Испанка часто возвращается к стрижке с челкой, экспериментируя с разной длиной и укладками. Один из последних экспериментов - короткая челка выше бровей.

ФОТО: CURTO DE LA TORRE/AFP

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