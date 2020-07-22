Историка, раскрывавшего преступления Сталина, приговорили к 3,5 годам колонии за сексуальные домогательства

В России в среду за закрытыми дверями было оглашено решение по делу историка Юрия Дмитриева - он признан виновным в сексуальном домогательстве к приемной дочери. Его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.
Суд не признал виновным Дмитриева в изготовлении и хранении порнографии, а также хранении оружия и развратных действиях, но признал виновным в насильственных действиях сексуального характера.
По словам адвоката осужденного, такой приговор означает, что с учетом срока, уже отбытого под стражей, Дмитриев может выйти на свободу осенью.
Прокуратура требовала приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы.
64-летнему мужчине подобные обвинения выдвигались в 2018 году, однако решение было аннулировано. Позднее в том же году он снова был задержан.
Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев в этом месяце на пресс-конференции указал, что его клиент на совершал никаких преступлений.
Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.
После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов.
Историк работал над идентификацией жертв сталинских репрессий. В результате его работы преступления Сталина в Карелии задокументированы лучше, чем в других регионах России.
Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.
Евроосюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.
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