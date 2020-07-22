Зеленский рассказал, почему выполнил требование террориста в Луцке

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Президент Украины рассказал, почему выполнил требование человека, который захватил заложников в Луцке.

Президент Украины рассказал, почему выполнил требование человека, который захватил заложников в Луцке

Напомним, утром 21 июля в центре украинского города Луцк вооруженный преступник Максим Кривош захватил пассажирский автобус. К вечеру, после обращения Владимира Зеленского, удалось освободить трех заложников.

Президент Украины записал видеообращение, выполнив таким образом одно из требований Кривоша. В шестисекундном видео Владимир Зеленский говорил: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". Вскоре после этого стало известно, что освобождены все заложники, а преступник задержан.

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Максимом Кривошем.

"Предлагали сразу провести спецоперацию, но мы с вами не знаем, чем бы она закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый. Я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди... Поэтому мы посоветовались, я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей", - объяснил Зеленский.

По словам президента, его предупредили, что злоумышленник говорит со всеми 10-15 секунд, а затем бросает трубку, немного дольше он говорил с журналистами. Как сказал Зеленский, он говорил с Кривошем 7-10 минут.

"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео", - отметил президент.

Зеленский добавил, что договорился с Кривошем и о том, что тот выпустит всех людей через полчаса после его видео в соцсетях.

"Примерно так и произошло. 30-40 минут - и он отпустил заложников. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить... Результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", - подытожил Зеленский.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 22.07.2020

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