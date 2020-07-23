В Греции вблизи курортной деревни вспыхнул масштабный лесной пожар

Деревню эвакуировали, так как огонь подбирался к военному лагерю, где хранится взрывчатка, сообщает греческое издание Ekathimerini.com.

Согласно сообщению, огонь движется на юг. На данный момент никто не пострадал, дома тоже не повреждены.

Пожарные сообщили, что рекомендовали эвакуировать три населенных пункта. Эвакуирован также детский лагерь Summerfun.

К борьбе с пламенем привлекли 70 пожарных, а также добровольцев, задействованы два самолета и пять вертолетов.

Галерея: Лесной пожар в Греции

В остальной Греции продолжаются еще три крупных пожара в лесопарковой зоне возле Древней Олимпии, на пастбищах недалеко от города Ретимно на Крите и в районе Петалиди в Мессинии.