Модный бренд решил передать нуждающимся одежду, которая осталась после закрытия магазинов

Итальянский модный бренд Brunello Cucinelli запустил инициативу Brunello Cucinelli for Humanity. Его владельцы намерены передать нуждающимся одежду, которая осталась после закрытия их магазинов. Об этом пишет Esquire.
Бренд создал гуманитарный совет ("Совет в поддержку человечества") из десяти человек, шесть из которых - это члены семьи Брунелло Кучинелли.
Они собираются помогать нуждающимся по всему миру. Одежда будет распределяться и дариться.
Себестоимость вещей, которые передадут в рамках инициативы, составляет 30 миллионов долларов (около 26 млн евро). Одежда также будет распространяться фондами-партнерами в разных странах, которые оказывают поддержку определенным группам населения.
"Этот проект, на мой взгляд, возвышает достоинство человека и отдает дань уважения всем людям, участвовавшим в изготовлении данных предметов одежды. Он вписывается в рамки широкомасштабного проекта "устойчивого развития человечества", в который мы всегда верили", - цитирует Брунелло Кучинелли Esquire.
Кучинелли надеется, что этот жест станет новой эпохой в истории человечества.
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