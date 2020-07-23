Модный бренд решил передать нуждающимся одежду, которая осталась после закрытия магазинов

Бренд создал гуманитарный совет ("Совет в поддержку человечества") из десяти человек, шесть из которых - это члены семьи Брунелло Кучинелли.

Они собираются помогать нуждающимся по всему миру. Одежда будет распределяться и дариться.

Себестоимость вещей, которые передадут в рамках инициативы, составляет 30 миллионов долларов (около 26 млн евро). Одежда также будет распространяться фондами-партнерами в разных странах, которые оказывают поддержку определенным группам населения.

"Этот проект, на мой взгляд, возвышает достоинство человека и отдает дань уважения всем людям, участвовавшим в изготовлении данных предметов одежды. Он вписывается в рамки широкомасштабного проекта "устойчивого развития человечества", в который мы всегда верили", - цитирует Брунелло Кучинелли Esquire.

Кучинелли надеется, что этот жест станет новой эпохой в истории человечества.