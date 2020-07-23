Дело бывшего руководителя KNAB передано для уголовного преследования

Несмотря на то, что Госполиция не раскрывает имен подозреваемых, агентству LETA известно, что одним из них является бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис. В деле фигурирует также адвокат Иева Раминя.

По словам Приедите, Управление по борьбе с экономическими преступлениями констатировало, что сотрудник зарегистрированной в Латвии компании получил от ее истинного выгодоприобретателя незаконное распоряжение подкупить сотрудников некоей комиссии для выдачи лицензии на деятельность платежного учреждения, поскольку ему было известно о наличии проблем с выполнением всех необходимых требований для получения лицензии платежного учреждения.

Для реализации преступного намерения сотрудник компании договорился с неким бывшим руководителем государственного учреждения о том, что он, используя свои личные знакомства, привлечет присяжного адвоката, задачей которого будет найти человека из комиссии, которого можно будет подкупить для получения компанией лицензии платежного учреждения.

Однако члены организованной группы не смогли полностью реализовать свое намерение, так как ни один из членов комиссии не согласился принять взятку.

Получив отказ, члены организованной группы решили присвоить взятку в размере 135 тысяч евро.

После получения достаточного количества доказательств в июне этого года было принято решение о передаче уголовного процесса в отношении трех лиц 1960, 1973 и 1985 года рождения в специализированную прокуратуру по организованной преступности для начала уголовного преследования.

Передача телеканала TV3 Nekā personīga ранее сообщила, что помимо Вилнитиса и Рамини подозреваемым был признан еще один бывший сотрудник KNAB Андрей Василевич.

Следователи полагают, что польская компания заплатила 135 тысяч евро фирме Вилнитиса, чтобы он помог оформить лицензию на деятельность платежного учреждения, что позволило бы компании предоставлять услуги на всей территории Европейского союза.

Однако Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отказала польской компании в получении лицензии. В свою очередь компания Вилнитиса деньги потратила.

В то же время в этом деле есть много неясных моментов, например, полиция до сих пор не определила должностное лицо FKTK, которому якобы планировалось передать взятку.

Суть дела: Польская компания, в интересах которой должна была состояться сделка, называется GPN Data Europe, в Латвии она приобрела фирму GPN Data Latvia.

Бывший сотрудник KNAB Василевич был работником этой компании и обратился за помощью к фирме Вилнитиса. В конце 2016 года вышеупомянутые 135 тысяч евро были переведены компании Вилнитиса.

Полиция считает, что деньги предназначались для того, чтобы Вилнитис подкупил должностных лиц FKTK, но вовлеченные лица отрицают это.

Сам Василевич сообщил передаче Nekā personīga, что деньги были заплачены Вилнитису за юридические услуги.

Вилнитис был назначен начальником KNAB в 2009 году и освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.