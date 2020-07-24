Отношения на расстоянии: личный опыт латвийской теледивы в период пандемии

Знакомишься с человеком в своем родном городе, разговариваешь, принимаешь предложение выпить чашечку кофе, и вроде все так классно и увлекательно, а тут - бац! Оказывается, красавчик-то не отсюда, а из Москвы… Ну что же, сразу крест на человеке ставить? Нет, конечно! Даешь шанс прекрасному Мужчине, а потом живешь на два города! Честно говоря, я не жалуюсь, Москва - это мой второй дом, там мне безумно комфортно, хорошо.

Я с удовольствием заряжаюсь энергией большого города, использую новые карьерные возможности и с теплотой строю личную жизнь.

O своих московских приключениях я уже неоднократно рассказывала в своих дневниках на портале RUS TVNET, так что, если кому интересно, смело листайте архив - возможно, найдете что-то увлекательное!

А для особо любопытных - у меня есть Instagram-страничка: yelenagricuk. You are welcome, как говорится!

Итак, рекламная пауза закончилась, перейдем к сути вопроса. По моему мнению, отношения на расстоянии возможны. Так как я не раз окуналась в них с головой, то мне есть что сказать по этому поводу.

Первое: вы должны отдавать себе отчет в том, что, если все пойдет прекрасно, то есть отношения будут развиваться по наилучшему сценарию, - вам или вашему избраннику придется рано или поздно переехать. А для этого

вам/избраннику должен нравиться город, в котором живет любимый человек, иначе это будет издевательство над собой и вашими отношениями.

Второе: вы должны заранее продумать, чем будете заниматься в чужом городе, пока милый на работе. Есть ли в этом городе для вас возможности карьерного или личностного роста. Не занимаясь ничем, вы можете потерять себя или просто стать не интересной для своего мужчины, особенно если изначально он влюбился в деятельную особу.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Третье и очень важное обстоятельство - это наличие друзей. В своем родном городе у каждого есть с кем пойти пообедать и посплетничать, а на чужбине с этим сложнее. Поэтому старайтесь обзавестись новыми знакомыми для приятного общения. У девушки всегда должна быть подруга, которая поможет выбрать правильное платье и поддержит в трудный момент, а в незнакомом городе таких моментов может быть немало.

В моем случае все обстоятельства соединились в красивую приятную цепочку. Я уж было начала планировать переезд, как неожиданно весь мир столкнулся с доселе невиданным зверем - коронавирусом. Началась пандемия,

все в ужасе засели дома и ожидали конца света… Слава Богу, конец света так и не наступил, а вот множество проблем свалилось на головы невинных людей.

Многие потеряли работу, кто-то лечился от нового страшного недуга, кто-то развелся после карантина, а кто-то остался в одиночестве из-за закрытых границ.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Как вы уже понимаете, с марта моя личная жизнь находится в подвешенном состоянии, так как мой избранник живет в Москве, а я - в Риге. Сначала было даже интересно проверить наши отношения на прочность.

Бесконечные звонки, милые СМС, онлайн-встречи - это казалось даже романтичным, как в каком-то книжном романе.

Когда в начале июня Европа распахнула свои внутренние границы, а о внешних даже речи не было, то стало совсем грустно. Мой оптимизм потихоньку начал исчезать, так как долгожданная встреча откладывается на неопределенный период времени.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Догадываюсь, что я не одна такая в своей романтичной печали. Сейчас нужно придумывать миллион причин и заполнять кучу бумаг, чтобы попасть на свидание к любимому человеку.

Во времена коронавируса стало действительно большой роскошью иметь любовь заграницей. Но я не отчаиваюсь, так как верю в светлое будущее и в Судьбу.

Энергию теплоты и любви все эти месяцы я сублимировала в работу и даже выпустила новый проект о путешествиях "#ЕдемКВам" на канале 3+. Да-да! Именно о путешествиях! Я же говорила, что являюсь оптимистом! Мой стакан всегда наполовину полон.

Желаю всем вечной любви, счастья и здоровья! Берегите себя!

ФОТО: из личного архива Елены Грицук