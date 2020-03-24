Коронавирус отступит, а желание путешествовать никуда не денется: Елена Грицук вернулась из Грузии

Какое-то время назад у известной латвийской телеведущей, продюсера и просто очень активного и позитивного человека Елены Грицук возникла идея создать новый интересный телевизионный проект о путешествиях. Как оказалось, у руководителя канала 3+ в тот момент были точно такие же мысли. "Всё совпало наилучшим образом, наверное, это судьба! А вы верите в фатум? Я - да!" - призналась RUS.TVNET Елена, которая недавно вернулась из Грузии.
Очень скоро в эфир выйдет ее проект "Едем к вам!", генеральным продюсером и ведущей которого является она сама. Эфир планировался в апреле, но жизнь внесла свои неожиданные коррективы в виде пандемии и карантина, поэтому было принято решение перенести премьеру на 1 мая!
"Мне кажется, очень символичная дата - День труда. По-моему, отличное начало, так как трудиться я люблю", - отметила Лена и с удовольствием рассказала нам о том, что задумывалось изначально, и поделилась впечатлениями о первом путешествии вместе со съемочной группой в рамках нового проекта, а также очень красивыми фото из личного архива. Читайте и смотрите!
"На протяжении всей своей сознательной жизни я много путешествую, не люблю долго сидеть на одном месте. Меня смело можно назвать лягушкой-путешественницей.
"Так почему бы не отправиться в путешествия с камерой?!" - подумала я. И вскоре уже стояла на одной из атмосферных улиц Тбилиси и снимала первые передачи.
Главное - поставить цель, а остальное начнёт складываться в нужный пазл и в нужное время!
В Грузии я мечтала побывать давно и очень рада, что именно Сакартвело, или страна картвелов, как называют ее сами грузины, стала первым пунктом назначения. Изначально было несколько стран - претендентов на съёмки для программы "Едем к вам!" - например, Италия.
Съёмки должны были проходить в прекрасных северных городах Италии - Вероне и Венеции. Это волшебные места, обросшие многовековой историей и легендами. Не зря многие поэты и художники брали вдохновение для творчества именно там, но все мы знаем об ужасной эпидемии коронавируса в северной части Италии.
Несмотря на то, что у нас уже были забронированы билеты, поездку пришлось перенести на более безопасное время. Очаги пугающей инфекции начали распространяться по всей Европе, а в гостеприимной Грузии на тот момент всё было спокойно.
Надо сказать, что когда мы только прилетели в Тбилиси, то сразу заметили защитную одежду на работниках аэропорта: маски, перчатки, очки и даже халаты.
Они были во всеоружии для того, чтобы принимать рейсы из Европы. Хочу отметить, что на тот момент (начало марта) сотрудники нашего аэропорта ничего не боялись. Масок и защитных очков на них точно не было, а вот про перчатки не помню - обманывать не буду. Но не будем о грустном!
Побывав в Грузии, я поняла, что обязательно туда вернусь! Это страна, которая проникает прямо в сердце и занимает там особое место. Грузия - это не только невероятно красивая природа и самобытные города, это прежде всего - народ.
Он настолько гостеприимный и душевный, что начинает казаться, что все вокруг твои друзья или родственники. Честно говоря, такого ощущения у меня не было ни в одной стране мира.
Очень приятно, когда местные жители принимают тебя как родного человека. О грузинском гостеприимстве наслышаны многие, но для меня оно превзошло все ожидания!
Голодным в Сакартвело остаться просто невозможно. Все хотят тебя накормить, угостить и напоить!
Грузия - страна вкуснейшего вина. Там его наливают на каждом шагу, причем сопровождая красивыми грузинскими тостами.
Даже по прилёту в аэропорт Тбилиси каждому гостю дают маленькую бутылочку вина с приветственной надписью. Мелочь, а приятно!
Потом я поняла, что это был намёк на то, что без вина в Грузии никуда! Когда мы пришли на съёмку в один из винных погребов Тбилиси, там нас уже ждал владелец погреба по имени Леван со множеством бутылок лучшего вина.
Все эти бутылки он открывал специально для нас, чтобы мы могли распробовать все тонкости винного производства Грузии. Боюсь озвучить число бутылок, которые были откупорены. Скажу одно - столько выпить невозможно!
Помимо вина надо сказать и о грузинском застолье… В Грузии ты не можешь просто поесть. Еда - это настоящий ритуал для грузин. Стол всегда должен быть наполнен всевозможными традиционными блюдами: сациви, хинкали, купаты, мясное жаркое в различных вариациях, блюда из сыра сулугуни и мяты, чкмерули, грибные блюда, харчо и, конечно, же, хачапури!
Хачапури я пробовала и раньше. Эти сырные пироги просто сводят меня с ума. Существует множество различных рецептов приготовления этого сырного хлеба. Скажу вам по секрету, что меня научили готовить хачапури по-эмиритински. Оказалось, что это совсем не сложно и очень быстро.
Главное - замесить тесто из воды, дрожжей, муки, сахара и соли. Дать тесту подняться минут 15-20, а потом можно делать лепёшки из теста, используя творожный сыр в виде начинки.
Затем эти лепёшки нужно обжарить по 2 минуты с каждой стороны. И ваше вкуснейшее хачапури готово!
Удалось побывать и в музее современного искусства Грузии. Очень интересные работы художников, где смешиваются различные стили и культуры. Многие из картин хотелось увезти с собой. На вопрос: "А можно забрать вот эту вот картину домой?" - смотрящий за порядком в музее ответил: "Конечно!". Скажите, не прекрасная ли страна?
Помимо культурной программы я успела познакомиться и с грузинской модой. Современные дизайнеры меня приятно удивили.
Столько стильных и актуальных вещей, которые переплетаются с самобытной культурой Грузии, тем самым приобретая особый неповторимый шарм.
Несколько стильных вещей я привезла с собой, так что буду модничать и на улицах Риги. Кстати, мне удалось примерить и традиционные грузинские наряды с антикварными серебряными аксессуарами, которые оказались безумно тяжёлыми, так как были сделаны из настоящего серебра. На что только раньше не шли женщины ради того, чтобы выглядеть красиво и богато!
Надо отметить, что народ в Грузии в целом очень модный. Многие грузинки выглядят так, как будто сошли со страниц глянцевых журналов, то есть одеты по последнему писку моды.
Ещё одно место, которое я хочу отметить как обязательное к посещению в Тбилиси - это знаменитые сероводородные бани города. Говорят, что эти тёплые водяные источники, которые бьют прямо из земли, обладают целебными свойствами.
Ещё Александр Сергеевич Пушкин, посетив одну из этих бань, остался настолько доволен, что написал потом, что это лучшая баня, где он когда-либо бывал.
Именно в этой бани посчастливилось побывать и мне. Действительно, блаженство нереальное. Уходить совсем не хотелось. А ещё роскошный интерьер... Это надо видеть!
С погодой в Грузии нам повезло. В начале марта там было уже +18 и солнечно. Поэтому, сбросив шапки и тёплые пальто, мы попали в настоящую весну! Правда, через несколько дней мы отправились в горы, чтобы познакомиться с горнолыжным курортом Грузии - Гудаури. Горы Кавказа - это особая история. Они живописны, величественны, окутаны тайнами и историями, которые с удовольствием рассказывают грузины.
Начало марта в горах - это не только классная каталка, но и великолепный загар! Солнце в это время уже отлично припекает, поэтому можно и склоны освоить, и коктейль на лежаке выпить. Красота! Например, свой утренний кофе я предпочитала пить прямо на лыжах. От этого он был ещё ароматнее и вкуснее.
После интенсивного катания днём всегда хочется отдохнуть и расслабиться. Практически во всех отелях Гудаури есть волшебные SPA.
Например, в моём отеле оказалось и горячее джакузи прямо на снежном склоне с видом на горы. В общем, можно было и поплавать, и в снежки в купальнике поиграть.
Кстати, курорт Гудаури также известен тем, что является своего рода Меккой для фрирайдеров. Любители внетрассового катания со всего мира съезжаются именно сюда, так как в Гудаури существует множество интересных маршрутов именно для поклонников этого вида спорта.
Ещё одно место, которое меня поразило до глубины души - это пещерный город Уплисцихе, который находится недалеко от родного города Сталина - Гори.
Этому старинному городу более 3000 лет! Раньше там находилось 750 жилых пещер, но до наших дней сохранилось всего 150. То, что осталось, несомненно заслуживает вашего внимания. Это стоит видеть: аптека, концертный зал, винный погреб, жилые помещения, зал царицы Тамары, комната главного архитектора города с отпечатком его руки, пекарни, храм, где происходили человеческие жертвоприношения и ещё много всего интересного.
На мой взгляд, Грузия не сможет оставить никого равнодушным. Она западёт к вам в душу окончательно и бесповоротно!".
Завершив свой рассказ о путешествии, Лена добавила: "В это непростое время, когда нам приходится жить в страхе и ограничивать себя в передвижении и общении, хочется поддержать всех и сказать, что коронавирус вскоре отступит, а желание путешествовать и познавать мир никуда не денется!
Поэтому путешествовать надо, но с умом, думая о себе и своих близких. Я уверена, что по окончании пандемии весь мир станет для нас ещё ближе и понятнее".
Не пропустите премьеру самого весёлого путеводителя по миру - телепередачи "Едем к Вам!" на канале 3+ в Латвии и Эстонии. Ее ведущая и генеральный продюсер Елена Грицук обещает: "С нами не соскучишься!". Ну а впечатлениями о своих новых путешествиях в рамках этого проекта она непременно в первую очередь будет делиться с RUS.TVNET. Так что следите за нашими публикациями!