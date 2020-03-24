Коронавирус отступит, а желание путешествовать никуда не денется: Елена Грицук вернулась из Грузии

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо отметить, что народ в Грузии в целом очень модный. Многие грузинки выглядят так, как будто сошли со страниц глянцевых журналов, то есть одеты по последнему писку моды.

Ещё одно место, которое я хочу отметить как обязательное к посещению в Тбилиси - это знаменитые сероводородные бани города. Говорят, что эти тёплые водяные источники, которые бьют прямо из земли, обладают целебными свойствами.

Ещё Александр Сергеевич Пушкин, посетив одну из этих бань, остался настолько доволен, что написал потом, что это лучшая баня, где он когда-либо бывал.

Именно в этой бани посчастливилось побывать и мне. Действительно, блаженство нереальное. Уходить совсем не хотелось. А ещё роскошный интерьер... Это надо видеть!

С погодой в Грузии нам повезло. В начале марта там было уже +18 и солнечно. Поэтому, сбросив шапки и тёплые пальто, мы попали в настоящую весну! Правда, через несколько дней мы отправились в горы, чтобы познакомиться с горнолыжным курортом Грузии - Гудаури. Горы Кавказа - это особая история. Они живописны, величественны, окутаны тайнами и историями, которые с удовольствием рассказывают грузины.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Начало марта в горах - это не только классная каталка, но и великолепный загар! Солнце в это время уже отлично припекает, поэтому можно и склоны освоить, и коктейль на лежаке выпить. Красота! Например, свой утренний кофе я предпочитала пить прямо на лыжах. От этого он был ещё ароматнее и вкуснее.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

После интенсивного катания днём всегда хочется отдохнуть и расслабиться. Практически во всех отелях Гудаури есть волшебные SPA.

Например, в моём отеле оказалось и горячее джакузи прямо на снежном склоне с видом на горы. В общем, можно было и поплавать, и в снежки в купальнике поиграть.

Кстати, курорт Гудаури также известен тем, что является своего рода Меккой для фрирайдеров. Любители внетрассового катания со всего мира съезжаются именно сюда, так как в Гудаури существует множество интересных маршрутов именно для поклонников этого вида спорта.

Ещё одно место, которое меня поразило до глубины души - это пещерный город Уплисцихе, который находится недалеко от родного города Сталина - Гори.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Этому старинному городу более 3000 лет! Раньше там находилось 750 жилых пещер, но до наших дней сохранилось всего 150. То, что осталось, несомненно заслуживает вашего внимания. Это стоит видеть: аптека, концертный зал, винный погреб, жилые помещения, зал царицы Тамары, комната главного архитектора города с отпечатком его руки, пекарни, храм, где происходили человеческие жертвоприношения и ещё много всего интересного.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

На мой взгляд, Грузия не сможет оставить никого равнодушным. Она западёт к вам в душу окончательно и бесповоротно!".

Завершив свой рассказ о путешествии, Лена добавила: "В это непростое время, когда нам приходится жить в страхе и ограничивать себя в передвижении и общении, хочется поддержать всех и сказать, что коронавирус вскоре отступит, а желание путешествовать и познавать мир никуда не денется!

Поэтому путешествовать надо, но с умом, думая о себе и своих близких. Я уверена, что по окончании пандемии весь мир станет для нас ещё ближе и понятнее".