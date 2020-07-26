В тени эскалации конфликта Армении и Азербайджана портал RUS TVNET предлагает взгляд на конфронтацию с точки зрения людей, живущих в этих странах.

Азербайджан

Русиф Гусейнов, политолог, проживающий в Баку, и руководитель аналитического центра Топчибашева, отмечает, что проблема Нагорного Карабаха чрезвычайно чувствительна для народа Азербайджана. Многие до сих пор помнят войну между двумя странами в начале 1990-х годов, когда Баку потерпел поражение. Сам Гусейнов указывает, что в детстве он видел раненых солдат - эти сцены остались у него в памяти.

Гусейнов и многие другие жители Азербайджана считают, что Нагорный Карабах, безусловно, является частью их страны, но конфликт уже крайне затянулся. По этой причине в контексте текущих событий около 30 000-35 000 человек вышли протестовать, чтобы потребовать полной мобилизации и начала войны против страны-агрессора - Армении. Это был крупнейший протест в истории Азербайджана с 1990 года.

Руководитель аналитического центра Топчибашева Русиф Гусейнов ФОТО: Русиф Гусейнов

В основе протеста был гнев из-за погибших солдат - одного генерала, одного полковника и других. Сотни тысяч людей отправились на похороны погибших, которые затем превратились в марш к центру города и акцию протеста. Политолог обращает внимание на тот факт, что освобождение Нагорного Карабаха является частью национальной идентичности Азербайджана и служит как инструмент для сплоченности нации и мобилизации. Жители этой кавказской страны обычно политически неактивные, но Нагорный Карабах их активизирует.

Протесты азербайджанских националистов в Стамбуле ФОТО: AFP/Scanpix

Гусейнов также согласен с тем, что люди готовы пожертвовать жизнью ради решения наболевшего вопроса. Об этом свидетельствует тот факт, что в последние дни к государственной армии присоединилось около 12 000-15 000 человек.

История этой страны жива, и ее помогают поддерживать как правительство, так и сами жители.

Например, между армянской и азербайджанской молодежью довольно ограниченный диалог. Иногда они встречаются, например, в столице Грузии Тбилиси или в Европе, но в целом мало говорят между собой. Люди смотрят друг на друга с подозрением и неприязнью.

ФОТО: Reuters/Scanpix

В интервью Гусейнов рассказал о своем опыте обучения в Тартуском университете в Эстонии. Во время учебы он встретил студентку из Армении, и они оба сначала решили отложить политику в сторону, чтобы сформировать собственный диалог. Однако уже через 10 минут диалог прервался, поскольку Гусейнов сказал, что Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана. Она, в свою очередь, сказала, что азербайджанцы были варварами и хотели уничтожить весь народ Армении. Самому Гусейнову часто не нравится ненависть обеих стран, но в то же время он понимает, что в этом контексте было бы сложно что-то изменить. Его видение разрешения конфликта: Нагорный Карабах возвращается под контроль Азербайджана, а проживающие там армяне становятся гражданами Азербайджана. Обе страны мирно сосуществуют, и со временем отношения между Арменией и Азербайджаном улучшаются также и на национальном уровне.

Армения

Армянский журналист Арман Сулейманян придерживается иной точки зрения. Он считает, что страной-агрессором и на этот раз является Азербайджан. По его словам, большая часть армянского общества мыслит так же. Мирные намерения его страны подтверждаются тем фактом, что в течение 10 дней Азербайджану предлагается сесть за стол переговоров и договориться о перемирии, но это предложение остается без внимания в Баку. "Этот факт убеждает меня в том, что мы не начинали военное столкновение", - говорит Сулейманян.

Журналист Арман Сулейманян ФОТО: Арман Сулейманян

Как и Гусейнов, Сулейманян указывает, что многие люди добровольно вызвались в армию. Правительство в Ереване призвало людей не перегибать с патриотизмом и просто оставаться дома. Он считает, что нет необходимости делать ситуацию еще более раздражающей, чем сейчас.

Говоря о Нагорном Карабахе, Сулейманян считает, что влияние Армении в этом регионе за 30 лет уже стало основательным. На территории Нагорного Карабаха и прилегающей оккупированной территории Армении существует независимое государство де-факто - Республика Арцах. У Еревана очень хорошие отношения с этой страной. Кроме того, на этой территории выросло поколение, которое никогда не переживало контроль Азербайджана.

Сулейманян, как и Гусейнов из Азербайджана, также считает, что самая большая проблема - это упрямство, непримиримость и максимализм обеих стран.

Не существует вопросов, в которых была бы попытка найти диалог. Для решения этих отношений выбирают не переговоры и примирение, а путь войны. Журналист добавляет, что по крайней мере в Азербайджане в этом виноват клан власти Ильхама Алиева, распространяющий ложь и пропаганду о превосходстве армии своей страны и ее готовности захватить потерянные территории силой.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Он также подчеркивает, что в Армении важнейшим ресурсом государства считается человек, а не территория. В Азербайджане все по-другому - там всегда говорят о территориях. Однако территории ничто без людей, которые на них живут. В то же время мнение журналиста немного не совпадает с мнением Гусейнова, потому что Сулейманян считает, что по крайней мере среди армян нет негативного отношения к азербайджанцам. Сам он когда-то учился вместе со студентами из Азербайджана в Грузии. Кроме того, Армения позволяет журналистам из вышеупомянутой соседней страны свободно въезжать на ее территорию. Однако Азербайджан строго запрещает что-то подобное. Это существенная разница между двумя странами.

Мирная демонстрация в Вене ФОТО: Reuters/Scanpix