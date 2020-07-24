Пт, 24.07.2020
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В Хабаровске 14 дней продолжаются протесты. Глава края подтянулся и сыграл в настольный теннис

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Не допущенный к выборам президента Беларуси Валерий Цепкало уехал из страны с детьми, узнав, что его готовятся арестовать. Александр Лукашенко заявил, что может вывести на улицы Беларуси армию.
  • В Хабаровске уже 14 дней продолжаются протесты, а ВРИО главы края Михаил Дегтярев рассказал о готовности решать вопросы в бане, подтянулся на турнике и сообщил, что на выходные уедет из города.
  • Осенние выборы в России будут продолжаться три дня, с 11 до 13 сентября.

В Хабаровске 14 дней продолжаются протесты. Глава края подтягивается и играет в настольный теннис

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в хабаровском лицее "Звездный". Во время визита нового главу региона угостили пирожком и напитком из шиповника.

Кроме того, он сыграл в настольный теннис с мэром Хабаровска, причем Дегтярев даже немного отругал своего противника: "Ну что это такое, ну вы вообще, подачу не можете взять у врио".

Впрочем, он пошел еще дальше и продемонстрировал, как правильно подтягивался. Дегтярев подтянулся целый один раз и отошел со словами "Не буду больше, а то вспотею". Однако ему все равно похлопали.

Между тем, в Хабаровске уже 14 дней продолжаются протесты.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.07.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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