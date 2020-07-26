В Берлине автомобиль с эстонскими номерами въехал в группу людей, ранены семь человек

Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь. Сообщается, что ЧП случилось в районе Шарлоттенбург, из семерых пострадавших трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.

"Водитель машины задержан. Ведется расследование хода происшествия и причин, следствием занимается группа уголовной полиции. В настоящее время нет указаний на политический или религиозный мотив", - сказано в сообщении.

Полиция подтвердила, что автомобиль имел эстонские номерные знаки, но никакой подробной информации о личности водителя не разглашается. В то же время, немецкий портал новостей rbb24 пишет, что

за рулем находился 24-летний мужчина, он потерял контроль над своим автомобилем при повороте налево на перекрестке из-за чрезмерной скорости.

Автомобиль имеет эстонские номерные знаки 602 BMX. Согласно эстонскому дорожному регистру, такие номера имеет Mercedes Benz GLK 220 CDI 4MATIC. Впервые автомобиль был зарегистрирован в Эстонии 8 октября 2010 года. Это полноприводный дизельный автомобиль с автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет действующую дорожную страховку, но отсутствует техосмотр.