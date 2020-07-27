Отношения в виртуальном мире: за пять лет ни единой встречи

В современном мире встречаются разные модели отношений, но те, которые длятся годами без встречи с партнером, попадаются особенно редко. 22-летняя Лори Фокс рассказала о своем опыте изданию The Guardian.

Лори познакомилась с М. Л. (так она ее звала) в 2008 году на сайте знакомств. М. Л. была активным пользователем этого ресурса. Во время отношений между ними она настаивала, что Лори должна подчиняться.

Женщины разошлись спустя пять лет - в 2013 году. Они продолжали поддерживать хорошие отношения, время от времени общались в течение следующих трех лет. Однако в 2016 году у Лори случился нервный срыв, и дружба между ними прервалась.

"Вскоре после этого она начала появляться в моих снах. Иногда это был сексуальный сон, но чаще всего она просто была там - пила кофе, стояла на улице или открывала дверь. И я решила написать ей. Думаю, она не просто так посещала меня во сне ", - рассуждала Лори.

Но все-таки отправленное по электронной почте письмо не достигло адресата.

"Получила сообщение, что электронная почта не отправлена, так как адресат недоступен. Удивившись, перепроверила почту и отправила еще раз. Опять то же самое сообщение. Я откинулась в кресле и не могла понять свои ощущения. Облегчение и траур обычно вместе не чувствуются", - призналась она.

Она объясняла, что, конечно, можно было попробовать связаться иначе - позвонить или написать в Twitter или Instagram. Но у нее такой возможности не было. У Лори не было номера телефона М. Л. Она знала ее профессию, но не рабочее место.

"Наши отношения были простыми. Да, я не сопротивлялась, в ответ получала любовь", - объяснила женщина.

Они созванивались и переписывались в виртуальной среде, каждый день проводили несколько часов в день вместе. Лори говорит, что они занимались сексом, но большую часть времени просто разговаривали - обсуждали свои интересы, рекомендовали друг другу книги, делились детскими воспоминаниями и играли в игры.

"Мы создавали близость, как и любая другая пара", - говорит Лори.

Лори признает, что это были нездоровые отношения, ведь ее регулярно подавляли. Если что-то было не так, как того желала М. Л., то Лори была наказана и жаждала любви. Несмотря на это, М.Л. много говорила об их общем будущем.

"Она объяснила мне, что мы будем жить вместе, когда я буду готова. У нее были очень подробные фантазии о нашей совместной жизни - дом, быт. Я знала, что это манипуляция, но я не могла понять почему", - вспоминает Лори.

Она говорит, что отношения между ними были похожи на хрупкую тайну, которая заставила ее цвести. Из молодой женщины, которая не была уверена в себе, своей внешности и даже поле, Лори превратилась в уверенную даму.

"Во время наших отношений М. Л. побуждала меня встречаться с другими, потому что это помогло бы моей самооценке. Однако если бы я это сделала, то М. Л. наказала бы меня и больше бы не отвечала. Она хотела, чтобы я полностью подчинялась", - объясняет Лори.

М. Л. никогда не разрешала Лори делать фото или видео, брать на себя ее работу и не просила денег. Она контролировала Лори - делала так, чтобы она в отношениях чувствовала себя беспомощной.

Лори это эмоциональное насилие очень смущало, ведь она получила и много хорошего.

К примеру, М. Л. оказывала ей большую поддержку - помогла принять правильные финансовые решения, много интересовалась ее работой и вдохновляла идти к своей цели.

"Я постоянно размышляю: какая ей от этого польза? Зачем она тратила себя и свое время, если не видела общего будущего? Я не могу этого понять и продолжаю верить, что помыслы М. Л. были честны. Может быть, она и правда меня любила, как она и утверждала", - рассуждает Лори.

У женщины было множество причин, чтобы прервать эти отношения. Однажды в 2010 году, перед днем рождения Лори, М. Л. не вышла на связь. Она решила, что это просто очередное наказание. Но М. Л. не появлялась несколько дней, и Лори стала волноваться. Она чувствовала, что что-то произошло, и оказалась права. М. Л. попала в интенсивную терапию.

"Логично, что никто мне об этом не рассказал. Она была единственная, кто знал о моем существовании.

Я обзвонила все городские больницы, но ни в одной не было пациента с таким именем. Да еще открылось, что она никогда мне не называла свое настоящее имя", - вспоминает Лори.

Она старалась это принять, но это не давалось ей так просто. Лори верила в будущее с М. Л., но ее доверие было подорвано.

"Я отдалилась от нее и больше не верила ее словам. Она тоже была довольно отстраненной, когда я хотела узнать больше про псевдоним. Я старалась быть благодарной, хотела верить в продолжение отношений, но это происшествие стало началом конца", - объяснила женщина.

Она признает, что до сих пор не догадывается, в чем причина странного поведения М. Л.

"Может, она замужем, может, она не та, за кого себя выдает, но, в конце концов, это может быть и то, чего я даже не могу себе представить. Прошло несколько лет, прежде чем я ее отпустила, но теперь я наконец-то свободна, что, безусловно, хорошо", - резюмировала Лори.