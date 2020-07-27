Пн, 27.07.2020
Относятся как к прокаженному. Боятся, отпрыгивают от меня, я в этом не виноват. Потому что люди, наше общество, еще не сталкиваются с этим. Владимир из Литвы, который страдает от эссенциального тремора

В воскресенье в ДТП пострадали 13 человек, задержаны 10 пьяных водителей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 13 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LEТА в Госполиции.

В общей сложности в стране было зарегистрировано 68 ДТП, в 11 из которых пострадали люди.

За прошедшие сутки в Рижском регионе произошло 29 аварий, в Латгале - 14, в Видземе - десять, в Курземе - девять, а в Земгале - шесть.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 10 автоводителей, а также один водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности за минувшие сутки на дорогах Латвии было оформлено 290 протоколов об административных нарушениях в сфере дорожного движения, в том числе 158 - за превышение скорости.

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