В воскресенье в ДТП пострадали 13 человек, задержаны 10 пьяных водителей

В общей сложности в стране было зарегистрировано 68 ДТП, в 11 из которых пострадали люди.

За прошедшие сутки в Рижском регионе произошло 29 аварий, в Латгале - 14, в Видземе - десять, в Курземе - девять, а в Земгале - шесть.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 10 автоводителей, а также один водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности за минувшие сутки на дорогах Латвии было оформлено 290 протоколов об административных нарушениях в сфере дорожного движения, в том числе 158 - за превышение скорости.