Covid-19 у гастарбайтеров из Узбекистана: что стало известно спустя сутки?

Ни Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), ни Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не назвали предприятие, пригласившее иностранных работников.

В SPKC агентству LETA сообщили, что гастарбайтеры еще не успели начать работу. Эта группа была изолирована от окружающих в ожидании результатов тестов на Covid-19.

В понедельник представитель SPKC Юрий Перевощиков рассказал журналистам, что за все разрешения на работу иностранцев, в том числе из стран с высокой заболеваемостью, отвечает LIAA, а работодатель обязан обеспечить транспорт к месту изоляции и тестирование.

У одного из граждан Узбекистана есть выраженные симптомы Covid-19, а за состоянием остальных SPKC будет следить.

В Латвию гастарбайтеры прилетели самолетом из Беларуси, и SPKC информировал об этом случае ответственные учреждения Беларуси и Узбекистана.

Перевощиков добавил, что это не первый случай, когда Covid-19 завозят в Латвию гастарбайтеры.

Ранее были по крайней мере два случая с работниками из Украины.

В воскресенье, 26 июля, сообщалось о 13 выявленных за сутки в Латвии случаях Covid-19, и пятеро заболевших приехали из Узбекистана.