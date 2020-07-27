Пн, 27.07.2020
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Covid-19 у гастарбайтеров из Узбекистана: что стало известно спустя сутки?

Иллюстративное фото

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Заболевшие Covid-19 гастарбайтеры из Узбекистана должны были работать на добыче торфа, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Ни Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), ни Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не назвали предприятие, пригласившее иностранных работников.

В SPKC агентству LETA сообщили, что гастарбайтеры еще не успели начать работу. Эта группа была изолирована от окружающих в ожидании результатов тестов на Covid-19.

В понедельник представитель SPKC Юрий Перевощиков рассказал журналистам, что за все разрешения на работу иностранцев, в том числе из стран с высокой заболеваемостью, отвечает LIAA, а работодатель обязан обеспечить транспорт к месту изоляции и тестирование.

У одного из граждан Узбекистана есть выраженные симптомы Covid-19, а за состоянием остальных SPKC будет следить.

В Латвию гастарбайтеры прилетели самолетом из Беларуси, и SPKC информировал об этом случае ответственные учреждения Беларуси и Узбекистана.

Перевощиков добавил, что это не первый случай, когда Covid-19 завозят в Латвию гастарбайтеры.

Ранее были по крайней мере два случая с работниками из Украины.

В воскресенье, 26 июля, сообщалось о 13 выявленных за сутки в Латвии случаях Covid-19, и пятеро заболевших приехали из Узбекистана.

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