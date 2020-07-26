Covid-19 в Латвии: 13 новых случаев за сутки; пятеро заболевших - гастарбайтеры

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 191 070 тестов, выявлено 1219 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31 человек.

По данным SPKC, пятеро заболевших приехали из Узбекистана, семь являются контактными лицами, по одному заболевшему данные уточняются.

Эти пять заболевших - жители Узбекистана, которые приехали в Латвию на заработки. Заболевание у них протекает в легкой форме и вопрос об их самоизоляции обсуждается с работодателем, который организовал приезд этих работников в Латвию.

Заболевшие жители Узбекистана приехали в Латвию в конце этой недели. На вопрос о возможных контактных лицах, представитель SPKC Илзе Арая пояснила, что проводится эпидемиологическое расследование.

За последние сутки пациенты с Covid-19 госпитализированы не были. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести. Всего из стационаров выписаны 190 пациентов.