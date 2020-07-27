Пн, 27.07.2020
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"Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты": Тихановская собрала тысячи сторонников

Светлана Тихановская

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Программа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
  • В Беларуси рекордные по численности митинги оппозиции.
  • В Хабаровске в выходной день собрался самый большой протестный митинг.

В Беларуси в разных городах уже несколько дней с большим успехом проходят предвыборные митинги кандидата Светланы Тихановской, единственного представителя оппозиции, которого ЦИК Беларуси допустил на выборы президента 9 августа. 

В воскресенье она с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой добралась до Гомеля - родного города своего мужа, сидящего под арестом блогера Сергея Тихановского.

На митинге Тихановская в очередной раз подчеркнула, что идет в президенты не как политик, а как человек, который должен своей победой обеспечить освобождение задержанных политиков и провести свободные выборы:

"Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты".

Всего кандидат в президенты посетила шесть городов на востоке страны. Самый массовый митинг собрал 10 тысяч сторонников.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 27.07.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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