"Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты": Тихановская собрала тысячи сторонников

В этом выпуске:

Программа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

В Беларуси рекордные по численности митинги оппозиции.

В Хабаровске в выходной день собрался самый большой протестный митинг.

В Беларуси в разных городах уже несколько дней с большим успехом проходят предвыборные митинги кандидата Светланы Тихановской, единственного представителя оппозиции, которого ЦИК Беларуси допустил на выборы президента 9 августа.

В воскресенье она с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой добралась до Гомеля - родного города своего мужа, сидящего под арестом блогера Сергея Тихановского.

На митинге Тихановская в очередной раз подчеркнула, что идет в президенты не как политик, а как человек, который должен своей победой обеспечить освобождение задержанных политиков и провести свободные выборы:

"Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты".

Всего кандидат в президенты посетила шесть городов на востоке страны. Самый массовый митинг собрал 10 тысяч сторонников.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 27.07.2020

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