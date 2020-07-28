Как будем учиться? Разработаны три модели с расширением удаленного обучения

Модель А, или очная, предусматривает, что учеба протекает очно в том случае, если школа способна обеспечить все требования эпидемиологической безопасности. В то же время в 7-12-х классах могут быть использованы элементы удаленного обучения, а в 1-6-х классах такая возможность не предусмотрена.

Модель В - смешанная - предусматривает частично удаленное обучение, если школа не способна обеспечить все требования эпидемиологической безопасности. Но и в этом случае 1-6-е классы являются исключением, так как учеба проходит только очно. В 7-12-х классах удаленно может протекать до 60% учебного процесса.

Модель С предусматривает удаленную учебу во всех классах. Она реализуется в том случае, если в школе выявлено заражение Covid-19 или же в стране введены меры для ограничения эпидемии.

Министр добавила, что обстоятельства в каждой школе нужно оценивать индивидуально, важным фактором являются размеры, инфраструктура школы.

Можно немного изменить расписание, например, удлинить перемены. Также класс может находиться в одном и том же помещении, а учителя приходят к нему на урок, а не наоборот. Питаться также можно в классе, а не в общей столовой.

Для обеспечения успешного учебного процесса в новом учебном году Министерство образования и науки в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) разработали поправки к правилам Кабинета министров, которые во вторник планируется рассмотреть в правительстве.

Министерство сообщило, что разрабатываются также рекомендации по осуществлению мер предосторожности для ограничения распространения инфекции Covid-19 для дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и профессионального образования, высших учебных заведений и спортивных мероприятий.

Эти рекомендации поясняют применение требований, включенных в правила Кабинета министров.