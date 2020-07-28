Власти Вьетнама закрыли движение в крупном городе; сообщают о новом типе Covid-19

"В целях безопасности Министерство транспорта останавливает все внешние пассажирские рейсы в и из Дананга. Ограничения вступают в силу 28 июля и продлятся 15 дней", говорится в сообщении.

В нем также сказано, что во вторник будет остановлено движение всех автобусов и поездах. В городе планируется полностью остановить движение за исключением транспортных средств, перевозящих больных, и людей, которым надо на работу.

Запрет на перемещение не будет установлен и на грузы - поставки продуктов питания и бытовых товаров.

Власти Вьетнама сообщили, что 27 июля был констатирован новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который куда заразнее, чем раньше. Вспышка нового вируса зарегистрирована в Дананге - одном из главных курортов страны.

В связи с этим из города были эвакуированы туристы - всего эвакуация коснется около 80 тысяч человек. Въезд во Вьетнам для иностранных туристов запрещен с весны, поэтому в Дананге сейчас находятся туристы из других регионов страны.

В Дананге 27 июля были зарегистрированы 11 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии во Вьетнаме Covid-19 заболели более 430 человек. Смертельных случаев в стране пока зарегистрировано не было.