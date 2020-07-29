Налог на недвижимость, школы и язык - вводящие в заблуждение обещания в рижских предвыборных программах

На внеочередные выборы в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, в Центральную избирательную комиссию (CVK) списки кандидатов подали 15 партий. Re:Check просмотрел все программы партий. Вводящими в заблуждение мы считаем три вида обещаний - выполнение которых вообще не входит в компетенцию самоуправления, которые противоречат закону или обещанное в которых уже вступило в силу.

Многие читатели Re:Check указали на финансовую масштабность некоторых программ -

они обещают так много, что появляются сомнения, а хватит ли вообще Риге денег на все это.

Re:Check не анализировал финансовый аспект, поскольку это бы означало оценку по субъективным и в настоящее время совершенно не предсказуемым факторам.

Многие программы партий говорят о необходимости облегчения уплаты налога на недвижимость, и некоторые обещания нереальны. Например, Новая консервативная партия (JKP) пишет: "Налог на жилье пенсионеров стоимостью до 100 000 евро с землей стоимостью до 10 000 евро в год будет 0%".

Нулевая процентная ставка или отмена налога невозможна в соответствии с действующим законодательством.

Закон "О налоге на недвижимость для самоуправлений" позволяет определять налоговые льготы для отдельных групп населения в размере 90, 70, 50 или 25 процентов. Самоуправления могут также принять решение о ставках налога в коридоре от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимости. Тот факт, что закон не предусматривает возможность самоуправлению устанавливать нулевую процентную ставку или отменять налог вообще, Re:Check подтвердили Министерство финансов и Союз самоуправлений Латвии.

Лидер списка JKP Линда Озола сказала Re:Check, что "у самоуправления всегда есть возможность создавать программы социальной поддержки". Если бы соответствующая группа получила скидку 90%, эта недавно введенная программа JKP покрыла бы оставшиеся 10% налога на недвижимость. Re:Check связался с Озолой за несколько дней до подачи списка в CVK, и в то время партия еще не рассчитала, сколько людей будут нуждаться в таком пособии и сколько это будет стоить.

Также вводит в заблуждение Русский союз Латвии, который пишет: "Мы сохраним скидки по налогу на недвижимость и дополнительно освободим от налога первые 50 квадратных метров жилой площади". Такой вид освобождения от налогов закон также не предусматривает. "Закон не высечен на камне", - сказал Re:Check лидер списка Мирослав Митрофанов. Если партию изберут, она может договориться с другими партнерами в думе и обратиться с соответствующим предложением в правительство.

Еще большее содействие плательщикам налога на недвижимость обещает "Новое Согласие", список которого возглавляет Татьяна Каргина, ранее осужденная за мошенничество и подделку документов: "Отменить налог на недвижимость для каждого на единственное жилье, перенеся налоговую нагрузку на собственников нескольких объектов недвижимости".

Это обещание также невыполнимо, так как отмена налога на недвижимость не в компетенции самоуправления.