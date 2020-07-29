Налог на недвижимость, школы и язык - вводящие в заблуждение обещания в рижских предвыборных программах

Определенным группам отменим налог на недвижимость, обеспечим возможностью общаться с самоуправлением по-русски и восстановим статус неотложной помощи для 1-й городской больницы- это некоторые из конкретных, но вводящих в заблуждение обещаний в предвыборных программах политических партий на внеочередных выборах в Рижскую думу.
На внеочередные выборы в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, в Центральную избирательную комиссию (CVK) списки кандидатов подали 15 партий. Re:Check просмотрел все программы партий. Вводящими в заблуждение мы считаем три вида обещаний - выполнение которых вообще не входит в компетенцию самоуправления, которые противоречат закону или обещанное в которых уже вступило в силу.
Многие читатели Re:Check указали на финансовую масштабность некоторых программ -
они обещают так много, что появляются сомнения, а хватит ли вообще Риге денег на все это.
Re:Check не анализировал финансовый аспект, поскольку это бы означало оценку по субъективным и в настоящее время совершенно не предсказуемым факторам.
Многие программы партий говорят о необходимости облегчения уплаты налога на недвижимость, и некоторые обещания нереальны. Например, Новая консервативная партия (JKP) пишет: "Налог на жилье пенсионеров стоимостью до 100 000 евро с землей стоимостью до 10 000 евро в год будет 0%".
Нулевая процентная ставка или отмена налога невозможна в соответствии с действующим законодательством.
Закон "О налоге на недвижимость для самоуправлений" позволяет определять налоговые льготы для отдельных групп населения в размере 90, 70, 50 или 25 процентов. Самоуправления могут также принять решение о ставках налога в коридоре от 0,2 до 3 процентов от кадастровой стоимости недвижимости. Тот факт, что закон не предусматривает возможность самоуправлению устанавливать нулевую процентную ставку или отменять налог вообще, Re:Check подтвердили Министерство финансов и Союз самоуправлений Латвии.
Лидер списка JKP Линда Озола сказала Re:Check, что "у самоуправления всегда есть возможность создавать программы социальной поддержки". Если бы соответствующая группа получила скидку 90%, эта недавно введенная программа JKP покрыла бы оставшиеся 10% налога на недвижимость. Re:Check связался с Озолой за несколько дней до подачи списка в CVK, и в то время партия еще не рассчитала, сколько людей будут нуждаться в таком пособии и сколько это будет стоить.
Также вводит в заблуждение Русский союз Латвии, который пишет: "Мы сохраним скидки по налогу на недвижимость и дополнительно освободим от налога первые 50 квадратных метров жилой площади". Такой вид освобождения от налогов закон также не предусматривает. "Закон не высечен на камне", - сказал Re:Check лидер списка Мирослав Митрофанов. Если партию изберут, она может договориться с другими партнерами в думе и обратиться с соответствующим предложением в правительство.
Еще большее содействие плательщикам налога на недвижимость обещает "Новое Согласие", список которого возглавляет Татьяна Каргина, ранее осужденная за мошенничество и подделку документов: "Отменить налог на недвижимость для каждого на единственное жилье, перенеся налоговую нагрузку на собственников нескольких объектов недвижимости".
Это обещание также невыполнимо, так как отмена налога на недвижимость не в компетенции самоуправления.
Другая популярная тема в программах - это школы и детские сады. Партия KPV LV в своей программе пишет: "Очень просто - для каждого ребенка должно быть оплаченное самоуправлением место в детском саду, бесплатное основное, среднее или профессиональное образование".
В муниципальных детских садах Риги не хватает мест, и семьям, чьи дети посещают частные дошкольные образовательные учреждения, приходится покрывать большую часть расходов самим. Другие партии также обещают решить эту проблему. Однако в Риге, как и во всей Латвии, есть бесплатное основное, среднее и профессиональное образование, поэтому данные обещания вводят в заблуждение.
Партия "Новое Согласие" пишет: "Предоставить возможность свободно выбирать, на каком языке получать образование в рижских школах и дошкольных образовательных учреждениях". Возможность выбора, отправить ребенка в школу с образовательной программой на латышском языке или на языке национальных меньшинств, есть уже сейчас. Однако, согласно Закону об образовании, в программах обучения для национальных меньшинств по крайней мере половина образования в начальной школе должна предоставляться на латышском языке, а в основной школе - не менее 80%, таким образом
в муниципальных школах обучение только на русском языке невозможно. В этом отношении обещание JKP также непонятно: "Образование на латышском языке - во всех школах Риги".
То, что большая часть обучения во всех школах должна происходить на латышском, в силе уже сейчас. Озола сказала Re:Check, что, хотя использование латышского языка в образовании действительно определено законом, целью JKP является предоставление качественных услуг.
Использование языка в муниципальных учреждениях затрагивает Русский союз Латвии: "Мы предоставим возможность использовать русский язык в общении с муниципальными предприятиями и учреждениями". В настоящее время Закон о государственном языке предусматривает, что "государственные и муниципальные учреждения, суды и учреждения, относящиеся к судебной системе, а также муниципальные предприятия (компании) принимают и рассматривают документы от лиц только на государственном языке", за исключением случаев, когда предоставляется также перевод документа или он подан из-за границы.
Мирослав Митрофанов сказал Re:Check, что вопросы, присланные жителями, например, по электронной почте на адрес Rīgas namu pārvaldnieks, не считаются документом, а правила использования языков для информации позволяют по просьбе лиц получать устную и письменную информацию на других языках. Однако, например, Центр государственного языка несколько лет назад оштрафовал бывшего мэра Риги Нила Ушакова за использование русского языка в социальных сетях, и приговор не был отменен судом.
Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) в программе обещает:
"Восстановим для 1-й городской больницы статус больницы неотложной помощи". Это обещание не может быть выполнено только самоуправлением,
потому что статус или уровень больниц и, соответственно, спектр услуг, оплачиваемых из государственного бюджета, определяет правительство. Дискуссия о том, что 1-й больнице следует восстановить статус больницы неотложной медицинской помощи, отобранный 11 лет назад во время экономического кризиса, возобновлялась несколько раз, но до сих пор не достигнуто соглашение. Лидер списка СЗК Виктор Валайнис сказал Re:Check, что самоуправление может создать отделение и поговорить с Министерством здравоохранения об оплате услуг. Он убежден, что у СЗК это получится.
В свою очередь, "Партия действия" пишет: "Азартные игры на территории города Риги разрешены в помещениях пятизвездочных гостиниц". В настоящее время Закон об азартных играх и лотереях предусматривает, что разрешение самоуправления не требуется для организации азартных игр не только в пятизвездочных гостиницах, но и в четырехзвездочных.
В настоящее время закон не дает самоуправлению право свободно запрещать азартные игры в любом месте.
Несколько партий обещают сократить бюрократию в муниципальных структурах. JKP пишет: "Рижское строительное управление и капитальное общество будут предоставлять жителям ответ не позднее чем через 30 дней". При этом по крайней мере для строительного управления, которое является муниципальным учреждением, Закон о заявлениях и Закон о прозрачности информации уже сейчас требуют предоставления ответа в течение месяца, а если информация запрашивается в электронном виде и не требуется никакой ее дополнительной обработки - в течение десяти дней.
Озола объяснила Re:Check, что, хотя закон уже предусматривает эту норму, есть много жалоб на длительную обработку документов и ответов по существу - партия это изменит. Однако Бюро омбудсмена сообщило Re:Check, что депутаты могут повлиять на то, как быстро капитальные общества отвечают жителям, требуя от них соблюдения принципов хорошего корпоративного управления.
Бывшая у власти в Риге в предыдущие годы партия "Согласие" больше, чем другие, оглядывается в прошлое и говорит о политических конкурентах.
В ее программе говорится: "Сначала мэра Риги Нила Ушакова незаконно сняли с должности, затем с помощью предателей была распущена дума". Однако утверждение о незаконном отстранении является необоснованным. Административный районный суд отклонил жалобу Ушакова о его отстранении от должности председателя думы и признал его отстранение законным. Ушаков обжаловал приговор. В программе партии также отмечается:
"Согласие" - единственная партия в Латвии, которая выполнила все обещания, данные своим избирателям в социальной сфере". Это неправда.
На предыдущих выборах в 2017 году одним из главных обещаний "Согласия" было создание нескольких муниципальных аптек, чтобы снизить цены на лекарства, что является "острой социальной проблемой". В то время уже было понятно, что это пустое обещание, поскольку условия конкуренции не позволяли такого вмешательства самоуправления в рынок. Муниципальные аптеки в Риге так и не были открыты, подтвердило Re:Check Государственное агентство лекарств.
Стоит отметить, что программы очень разные как по содержанию, так и по форме - в одних упомянуты детализированные суммы, точно измеримый объем работы и сроки. В свою очередь,
в других цифр мало и преобладают смутные обещания - "позаботимся", "выслушаем", "поощрим" и "поддержим"...
Как сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 29 августа.
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