Избили до смерти: обвиняемых подростков освободили из заключения

Что случилось?

Сообщается, что они руками и ногами наносили удары по лицу, голове и телу пострадавшего. После этого они оставили его в беспомощном состоянии и сбежали. Убегая, один из обвиняемых кинул вслед угрозы и подруге пострадавшего.

Полиция получила вызов на драку в центре Краславе, недалеко от места развлечений, в ночь на 20 июля. Пострадавшего, молодого мужчину 1990 года рождения, сотрудники Неотложной медицинской помощи доставили в Даугавпилсскую региональную больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Суд в Даугавпилсе спустя год

Во вторник, 28 июля, стало известно, что двоих из несовершеннолетних, обвиняемых в смертельном избиении и угрозах, суд освободил из-под ареста. Такую информацию агентству LETA сообщила помощница председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.

На последнем судебном заседании по уголовному делу была оценена необходимость дальнейшего содержания под стражей двух обвиняемых - применяемая мера пресечения была заменена на меру, которая не связана с лишением свободы.

По отношению к третьему обвиняемому была назначена мера пресечения в виде полицейского надзора - она осталась без изменений.

Судебный процесс по уголовному делу продолжится 30 октября.

В связи с тем, что обвиняемые являются несовершеннолетними, судебные заседания проходят в закрытом режиме.