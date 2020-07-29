С начала августа маршруток на улицах Риги станет куда меньше

Так, с 3 по 31 августа отменены маршрутки № 303, 304 ,309, 314, 322, 324, 336, 337, 341, 344, 346. Кроме того, будут закрыты маршруты № 203, 204, 209, 214, 233, 224, 263 и 271 - это связано с отменой Департаментом сообщения Рижской думы льготного проезда и последовавшим за этим падением пассажиропотока.

RMS планирует возобновить движение по данным маршрутам с сентября, когда люди начнут возвращаться с дач и отпусков, а дети пойдут в школу.

Если смотреть сеть микроавтобусов в целом, то среднее число пассажиров в расчете на один километр с июля 2019 года по июль 2020 года снизилось с 0,92 до 0,46 пассажиров.

Как сообщили в компании, Rīgas mikroautobusu satiksme обратилось в предприятие Rīgas satiksme с предложением преобразовать отдельные маршруты микроавтобусов в автобусные маршруты, так как они обеспечивают прямую связь между разными районами Риги. Речь идет о маршрутах № 303, 304, 363, 371.