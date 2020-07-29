Бывшая жена богатейшего человека мира пожертвовала на благотворительность 1,7 млрд долларов

Скотт во вторник также сообщила, что после развода сменит фамилию, взяв свою девичью фамилию.

В прошлом году, когда начался процесс развода пары, Скотт получила 4% акций Amazon, стоимость которых на тот момент составляла примерно 35 миллиардов долларов. Сейчас ее богатство измеряется примерно 60 миллиардами долларов, свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

"Как и многие, я стала заложницей тех ужасов и страхов, которые принесла нам первая половина 2020 года. Однако есть надежда, что мы можем что-то изменить, и каждый из нас может что-то предложить", - сказала Скотт.

Она пожертвовала 1,7 миллиарда долларов более чем 110 благотворительным организациям, работающим в "важнейших сферах деятельности, включая расовое равноправие, права сексуальных меньшинств, демократию и климатические изменения". Она сделала пожертвования и Европейскому климатическому фонду.

Скотт в прошлом году присоединилась к инициативе Уоррена Баффета, Билла и Мелинды Гейтс, которая предусматривает, что богатейшие люди в мире должна жертвовать большую часть своего богатства на благотворительность. Это нужно сделать или в течение своей жизни, или же с помощью завещания в пользу благотворительных организаций.

Бывшего мужа Скотт Джеффа Безоса, являющегося богатейшим человеком мира, критикуют за то, что он недостаточно жертвует на благотворительность. В течение последнего года он жертвовал миллиарды долларов организациям, занимающимся климатическими изменениями и вопросами нехватки продуктов питания.