187 км/ч вместо 90 км/ч. В Салдусском крае полиция поймала двух лихачей

28 июля на автодороге Бутнари - Салдус - Эзере сотрудники полиции остановили автомобиль BMW, водитель которого ехал со скоростью 187 км/ч в месте, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Таким образом водитель превысил разрешенную скорость движения на 97 км/ч.

Чуть позже на том же шоссе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого ехал со скоростью 182 км/ч. Он превысил разрешенную скорость движения на 92 км/ч. Об этом рассказали представители полиции.

За превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч водители могут быть оштрафованы на сумму от 360 до 480 евро, их также могут лишить водительских прав на шесть месяцев.

Полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу не только безопасность водителя, но и безопасность и здоровье других участников дорожного движения.