Дело Яниса Вайводса: прокурор просит допросить и его коллегу Андрея Уртанса

Уртанс до сих пор является государственным чиновником - руководителем управления транспортной инфраструктуры департамента Рижской думы, который когда-то возглавлял Вайводс. Однако и он в телефонном разговоре с De Facto никаких пояснений по поводу этой переписки не предоставил: "Я не могу сказать, я не знаю, я не следил за судом, о каких вопросах вы говорите. Поэтому я вам, к сожалению, на данный момент ничего не могу комментировать. Если на суде что-то прозвучало, что-то было сказано, то это все точно проходит в рамках судебного процесса". На вопрос, не возникало ли у него подозрений, что Вайводс мог делать что-то недобросовестное или незаконное, Уртанс ответил: "Вы мне задаете наводящие вопросы. Что некорректно. Я же ответил по поводу этого процесса. Я в нем не участник и не слежу за ним".