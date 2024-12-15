Янис Вайводс, много лет занимавший руководящие должности в департаменте территориального планирования и мобильности Рижской думы, или бывшем департаменте сообщения, в начале 2024 года был отстранен от должности директора. Это произошло вскоре после того, как его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). На этой неделе Вайводс вместе с предпринимателем Павлом Томилиным сел на скамью подсудимых по так называемому делу о взятке за землю у аэропорта. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, прокурор на суде в качестве недопрошенного ранее свидетеля хочет допросить и коллегу Вайводса по департаменту Андрея Уртанса. Его весной 2023 года вместе с Вайводсом отстранили на время служебной проверки.
Дело Яниса Вайводса: прокурор просит допросить и его коллегу Андрея Уртанса
Согласно обвинению, Вайводс от имени предприятия Томилина предложил советнику министра сообщения Янису Мейрансу ("Прогрессивные") взятку в размере 50 000 евро, чтобы повлиять на позицию министерства и заставить его отказаться от права первой руки на земельные участки в районе аэропорта "Рига". Мейранс записывал эти продолжавшиеся несколько месяцев разговоры с Вайводсом по поручению KNAB. Оба обвиняемых свою вину передаче De Facto отрицают.
Осенью прошлого года, вскоре после смены правительства, Мейранс начал работать советником министра сообщения. В качестве представителя министра он принял участие в собрании с представителями Рижской думы, на котором присутствовал и Вайводс. Они были знакомы еще с тех времен, когда Мейранс давал тогдашнему вице-мэру Риги Вилнису Кирсису советы в сфере сообщения. Никакого более тесного сотрудничества или знакомства между ними не было. Поэтому Мейранс по-прежнему удивлен тем, что получил от Вайводса предложение взятки за решение вопроса с землей возле аэропорта "Рига".
"Почему он сделал мне предложение - для меня это по-прежнему мистика или большой вопрос без ответа, почему ему показалась, что я подходящий человек. На это определенно надо отвечать ему самому. Но нужно понять, что Рижское самоуправление - самое большое самоуправление в стране и, работая в Министерстве сообщения, у нас есть как обязанность, так и необходимость контактировать с этим департаментом. И на одном из таких собраний вдвоем, приватно, это предложение и было высказано. (...) Как сказать, все это, наверное, выяснится в суде, но совершенно ясно, что есть некоторые действия, за которые не придется платить. Это было ключевое слово, которое заставило меня отреагировать", - рассказал Мейранс.
Тогда Мейранс отправился в KNAB, и последующие несколько встреч с Вайводсом - как в помещении департамента Рижской думы, так и в курилке на крыше, а также в близлежащих закусочных - уже были записаны. Через несколько месяцев работы Вайводс был задержан. Прокурор Каспарс Андрушкинс говорит:
"Предложение взятки было высказано не напрямую 18 октября 2023 года и совсем напрямую 7 ноября. Так что все, что происходило потом, было просто наблюдением за происходящим и получением, возможно, новых доказательств".
У фирмы Ošānis был предварительный договор с литовским холдингом, который купил на аукционе у Рижской думы 22 земельных участка площадью 39 гектаров. В нем предусматривалась покупка двух из этих участков площадью 5,3 гектара "в случае успеха". Мейранс говорит, что видел Томилина один раз в том же помещении Министерства сообщения, где проходило интервью с De Facto. Это была более расширенная встреча с литовцами.
Томилин, который до сих пор не давал комментариев СМИ по этому делу, пришел на заседание суда и заявил De Facto, что отрицает свою вину. На все остальные вопросы он ответил отрицательно: встречался ли Вайводс с Мейрансом в его интересах и была ли у него заинтересованность в земельных участках, переходящих к литовской компании Cella Investment 3.
То, что Томилин участвовал во многих встречах с литовцами, ранее подтвердил программе Латвийского радио Atvērtie faili депутат Олег Буров, который будет вызван в качестве свидетеля на следующее судебное заседание весной. Литовцы предложили Бурову договор о помощи и консультации по регистрации имущества в Земельной книге, когда он еще был депутатом Рижской думы. В итоге договор Буров не заключил, но помог организовать встречу с руководством департамента имущества Рижской думы.
Теперь выяснилось, что Буров тоже приходил поговорить с Мейрансом, но в этом разговоре не было и намека на взятку. Мейранс рассказывает, что об этом разговоре KNAB также был предупрежден заранее и он был записан, а о содержании беседы говорит: "О землях аэропорта и о выборах в Рижскую думу, скажем так, которые были в другом контексте. Но в основном речь шла об этих землях". Он признается, что его удивило, почему депутат парламента должен интересоваться землями аэропорта.
С момента ареста всегда разговорчивый Вайводс избегал общения с прессой, утверждая, что ему запрещено говорить что-либо о деле. Он был немногословен и на заседании суда, где De Facto попросила его дать комментарий: "Наверное, только то, что я не признаю вину, и все...". На вопрос, не признает ли он вину или обстоятельства дела, то есть то, что были разговоры с Мейрансом, Вайводс повторил: "Я не признаю вину".
Первое судебное заседание в этом процессе было недолгим. Выслушав некоторые технические запросы, судья Суда по экономическим делам Дагния Муцениеце объявила перерыв до апреля 2025 года, когда прокурор сможет зачитать обвинительное заключение, а Мейранс и Буров смогут дать показания.
Поняв, что защита захочет допросить всех уже допрошенных по делу свидетелей, прокурор Андрушкинс также попросил пригласить нового свидетеля, который еще вообще не был допрошен. Это коллега Вайводса, доктор медицинских наук Андрей Уртанс, который был отстранен на испытательный срок одновременно с ним весной 2023 года. Причина в том, что прокуратуре наконец-то удалось получить от Вайводса телефонную переписку с Уртансом и она хотела бы получить объяснения по этому поводу, обосновал на судебном заседании прокурор:
"Почему они обсуждали с обвиняемым судьбу 22 земельных участков возле Рижского аэропорта, причастность Минсообщения, а также пересылали друг другу документацию и письма Министерства сообщения по этому поводу".
После заседания суда Вайводс не захотел комментировать De Facto, почему он и его коллега подробно обсуждали вопрос, не касающийся двух департаментов.
Уртанс до сих пор является государственным чиновником - руководителем управления транспортной инфраструктуры департамента Рижской думы, который когда-то возглавлял Вайводс. Однако и он в телефонном разговоре с De Facto никаких пояснений по поводу этой переписки не предоставил: "Я не могу сказать, я не знаю, я не следил за судом, о каких вопросах вы говорите. Поэтому я вам, к сожалению, на данный момент ничего не могу комментировать. Если на суде что-то прозвучало, что-то было сказано, то это все точно проходит в рамках судебного процесса". На вопрос, не возникало ли у него подозрений, что Вайводс мог делать что-то недобросовестное или незаконное, Уртанс ответил: "Вы мне задаете наводящие вопросы. Что некорректно. Я же ответил по поводу этого процесса. Я в нем не участник и не слежу за ним".
Сам Вайводс по-прежнему считается сотрудником департамента внешнего пространства и мобильности, свое отстранение от должности он оспорил в суде.
De Facto также сообщает, что на этой неделе суд отклонил ходатайство подсудимого Томилина об отмене примененных к нему мер пресечения. Таким образом, остаются в силе как запрет на выезд из страны без разрешения, так и запрет на приближение или общение с несколькими лицами, в том числе с Янисом Вайводсом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!