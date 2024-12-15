Украинские силы уничтожили российский поезд с 40 вагонами топлива

Операция началась с подрыва железнодорожных путей. Сотрудники военной контрразведки СБУ вывели из строя участок дороги в тот момент, когда поезд проезжал недалеко от села Алексеевка в Бильмакском районе.

После остановки состава украинские военные атаковали его с помощью дронов. Удары вызвали возгорание части цистерн, перевозивших топливо.

Для того чтобы исключить возможность эвакуации цистерн или их частичного спасения, Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) при поддержке армии нанесло ракетные удары системами HIMARS. Целями стали локомотив и вагоны, находившиеся в начале и конце поезда.

На завершающем этапе операции специалисты ГУР применили ударные дроны, чтобы полностью уничтожить состав.

В результате операции уничтожены локомотив и 40 цистерн с топливом. Кроме того, на длительное время выведен из строя стратегически важный участок железной дороги, который использовался для снабжения российских войск.

Эта операция серьезно подорвала логистические возможности противника в регионе и усложнила обеспечение его армии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!