В начале ноября депутат Европарламента, один из лидеров партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс в социальной сети Х написал, что до следующих парламентских выборов осталось всего два года и, как в Польше, общественные СМИ будут изгнаны спецназом. Это одно из самых ярких и прямых, но не единственное антимедийное заявление политиков. Политические партии и отдельные политики используют социальные сети в качестве платформы не только для продвижения своей деятельности, но и для дискредитации СМИ. Эта тенденция не нова и вдохновлена успехом Дональда Трампа, недавно переизбранного на пост президента США, и других политиков в использовании подобных методов, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
По стопам Трампа: политики пытаются подорвать доверие к латвийским СМИ
Совместный анализ латвийских общественных СМИ и портала Delfi свидетельствует, что политики из нескольких партий в Латвии увлечены этими методами. Как это проявляется?
Плохие манеры - термин, используемый в научной литературе для описания действий политиков, особенно популистов, направленных на привлечение к себе внимания. Например, демонстративный уход с интервью, провокации и использование уничижительных или агрессивных выражений, особенно по отношению к журналистам. С развитием социальных сетей это получило новую силу, поскольку традиционные роли СМИ, общественности и политиков изменились и политики могут обращаться к людям напрямую. И политики в Латвии все чаще пользуются этим. Потому что пример других показывает, что это работает.
Трамп далеко не первый, но он самый яркий политик, который сделал этот стиль популярным. По подсчетам "Репортеров без границ", только в сентябре и октябре этого года, за два месяца до президентских выборов в США, Трамп более 100 раз оскорблял, нападал или угрожал журналистам. За время своего первого президентства он не менее 2000 раз использовал термин fake news в отношении СМИ, которые критиковали его, и продолжал это делать во время последней кампании. По данным американского неправительственного исследовательского центра Pew Research Center, это успех. С 2016 года, когда Трамп только начал свою кампанию и 70% республиканцев доверяли государственным медиа, доверие к СМИ упало; в этом году только 40% республиканцев заявили, что доверяют государственным СМИ.
Копировальщики методов
Ник Ньюман, научный сотрудник Центра изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете, рассказал De Facto, что будет интересно посмотреть, какое влияние окажет переизбрание Трампа и его методы, предшествовавшие этому, сейчас. Ньюман напоминает, что уже после победы Трампа на президентских выборах в США в 2016 году многие пытались копировать его методы. "И я думаю, что мы увидим это снова. И мы уже очень хорошо знаем эту схему. Это простые решения, отказ от критики и нападение на журналистов. И мы увидим это во многих других странах мира в ближайшие несколько лет", - заключает он.
В проведенном общественными СМИ и Delfi анализе соцсетей чаще всего появляется партия "Латвия на первом месте" и ее политики. Особенно часто пишет или делится соответствующими постами член партии Сандрис Точс и лидер партии Айнар Шлесерс. Чаще всего посты можно найти в Facebook и Х, в них часто критикуется Латвийское телевидение, особенно когда оно отражало поездку депутатов в Китай, или, например, центр исследовательской журналистики Re:Baltica, когда отражал создание партией контента в соцсетях в сериале Šķelšanās. "Рупор власти" и другие подобные обозначения - описания, использовавшиеся чаще всего. Их часто использовал лидер партии Айнар Шлесерс. На него подписаны 60 тысяч пользователей Facebook.
Однако критика избирательна. Когда это удобно партии, ее члены делятся материалами, критикующими управление страной, созданными непосредственно СМИ, в том числе Латвийским телевидением. Шлесерс в этом противоречий не видит. "Ситуация улучшается, но по-прежнему общественные СМИ еще не полностью нейтральны", - поясняет он. Шлесерс избегает ответа на вопрос, использует ли партия такие методы по образцу Трампа, он лишь указывает: "Никто не идеален. Но то, что делает Трамп, поддерживает абсолютное большинство жителей Америки".
Индивидуальные игроки
Для партии "Латвия на первом месте" характерна организованная деятельность в соцсетях и сотрудничество между членами партии, которые друг друга перепубликовывают. Другие политики чаще выделяются индивидуально, например, Национальное объединение. Некоторые члены этой партии обвиняют СМИ, особенно общественные или Re:Baltica, в том, что они защищают политику Кремля. Это, как правило, совпадает, например, с бурными публичными дебатами о русском языке в СМИ, когда столкновение мнений и острые реакции объяснимы. Однако они часто следуют, если затрагиваются их собственные интересы. Например, Эгил Хелманис, мэр города Огре, член Национального объединения, регулярно критикующий СМИ, был особенно резок после критических материалов - как он сам упомянул в своем посте в Facebook - в программе Bez Tabu, на Латвийском телевидении и Латвийском радио о том, что происходит в возглавляемом им крае. "(...) Не думал, что когда-нибудь скажу это, но призываю всех осознать, что LSM - это ненадежное, антиправительственное и пропагандистское оружие, послушное нынешнему правительству, что противоречит долгосрочным интересам каждого порядочного гражданина Латвии и безопасности нашей страны (...)", - написал Хелманис. В беседе с Delfi Хелманис, по сути, повторил свою позицию, заявив, что сам он не потребляет СМИ, поскольку, по его мнению, они не отражают другие мнения.
"СМИ вам этого не рассказывают"
"СМИ скрывают" или "СМИ вам этого не рассказывают" - еще одна довольно часто используемая фраза, которая чаще всего звучит для аудитории TikTok. С ней выступает партия Jaunlatvieši, начиная с Рудольфа Бреманиса с 75,5 тысячи подписчиков и Глории Гревцовой с более чем 146 тысячами подписчиков.
Jaunlatvieši привлекают аудиторию теориями заговора, и хотя они не добились успеха на выборах и некоторые из их записей не достигают большой аудитории, отдельные пользуются большой популярностью. Например, известие о том, что переносящийся по воздуху песок Сахары - это не песок Сахары, а нечто ядовитое, поэтому не стоит верить СМИ и политикам, перепостили более 15 000 человек, а более 17 000 человек поставили лайки. В интервью Delfi Бреманис сказал, что хорошо, что существуют социальные сети, потому что СМИ не отражают их позицию.
Затрудняет контроль
Лектор Латвийского университета и исследователь политической коммуникации и СМИ Мартиньш Причинс признает, что растущее присутствие политиков в социальных сетях вполне объяснимо и что поведенческие тактики в отношении СМИ не новы. "Политикам выгодно использовать соцсети, так как там они могут нефильтрованным образом рассказывать свои интерпретации, не подчиняясь вопросам СМИ", - поясняет он.
Исследователь признает, что критика СМИ может быть и обоснованной и она должна быть. В свою очередь, СМИ нужно думать, как на это реагировать, сохраняя открытый диалог, во-первых, со своей аудиторией. СМИ должны аргументировать те или иные выводы. Но намеренная дискредитация СМИ чревата подрывом доверия не только к ним, но и к политической системе в целом. Ник Ньюман также делает вывод, что это угроза для журналистов. "Сейчас мы видим, как недоверие к СМИ перерастает в откровенный цинизм, а то и в нападки на СМИ и их очернение. А это очень затрудняет работу СМИ по контролю за политиками. И это тенденция, которую мы наблюдаем во многих странах мира", - говорит Ньюман.
Угрожают прогнать спецназом
Примеры некоторых стран показывают, что, в конце концов, работа не только осложняется, но и фактически ограничивается и при возможности политически контролируется. Например, в Венгрии многие СМИ находятся под контролем государства, а независимым отказывают в интервью или ограничивают участие в пресс-конференциях. В свою очередь, в Польше, когда в 2016 году к власти пришла партия "Закон и справедливость", она добилась политического контроля на Польском телевидении, которое до этого критиковала за необъективное отношение к себе. Но в 2023 году, когда власть снова сменилась, на телевидении вновь произошли перемены.
Судя по постам в соцсетях, такой власти над СМИ хотела бы и часть латвийских политиков. В одном из своих видео в соцсетях Криштопанс сказал: "Вообще, после выборов президента США в нормальной стране было бы так - прогнать всякие SEPLP, NEPLP, первое телевидение, первое радио, прогнать всех, я извиняюсь, грязными тряпками. И так и произойдет. Если они думают, что так продолжится, боюсь, что так не будет". Этот комментарий депутата Европарламента Криштопанса был о якобы проигнорированной общественными СМИ встрече европейских лидеров в Будапеште. Это была ложь, так как съемочная группа Латвийского телевидения была на месте и делала сюжеты, отражало мероприятие и Латвийское радио.
Несмотря на это, позже Криштопанс дополнил сказанное постом о том, чтобы выгнать телевидение при помощи спецназа. "К сожалению, нужно ждать еще два года! Выборов в Сейм 2026. И тогда как в Польше! Спецназ занимает общественные СМИ", - написал он на платформе Х 7 декабря. В телефонном разговоре с De Facto Криштопанс сказал: "Да, я могу пояснить, очень просто. Когда к власти пришел Туск, или "Новое Единство" в Польше, они зашли со спецназом в общественные СМИ, чтобы очистить их. Я не говорю, что мы так сделаем, но это понятно, что общественные СМИ работают на власть, на "Новое Единство". Идеально было бы вообще закрыть общественные СМИ, зачем они вообще нужны, как в Америке, пусть будут частные".
Снизить критику в собственный адрес
Доктор политических наук и исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс приходит к выводу, что характерные для Трампа приемы - история о "добром я", "злых элитах" и "злых СМИ" - чаще всего используются теми, кому нужно снять с себя критику. "Если вас обвиняют в преступлениях, если вы олигарх со странным происхождением денег, если вы тот, кто продает теории заговора, не имеющие под собой никаких оснований, то вам нужно оправдание, почему вас критикуют. Теория заговора, заговор, осуществляемый режимом "Кариньша - Левитса", осуществляемый независимыми СМИ - вот как можно обставить свою глупость, свои грехи, свои преступления в свою пользу. Именно этим и занимается Трамп. У него есть несколько судебных процессов, и он был осужден в нескольких процессах. Он говорит, что все это неправда, что это заговор глубинного государства против бедного Трампа", - говорит Хиршс. Впрочем, исследователь указывает, что это не только история о дезинформации. Она чаще всего падает в плодородную почву, так как люди не понимают, что их проблемы - например, экономическая отчужденность - решаются.
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