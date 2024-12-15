По стопам Трампа: политики пытаются подорвать доверие к латвийским СМИ

Снизить критику в собственный адрес

Доктор политических наук и исследователь дезинформации Мартиньш Хиршс приходит к выводу, что характерные для Трампа приемы - история о "добром я", "злых элитах" и "злых СМИ" - чаще всего используются теми, кому нужно снять с себя критику. "Если вас обвиняют в преступлениях, если вы олигарх со странным происхождением денег, если вы тот, кто продает теории заговора, не имеющие под собой никаких оснований, то вам нужно оправдание, почему вас критикуют. Теория заговора, заговор, осуществляемый режимом "Кариньша - Левитса", осуществляемый независимыми СМИ - вот как можно обставить свою глупость, свои грехи, свои преступления в свою пользу. Именно этим и занимается Трамп. У него есть несколько судебных процессов, и он был осужден в нескольких процессах. Он говорит, что все это неправда, что это заговор глубинного государства против бедного Трампа", - говорит Хиршс. Впрочем, исследователь указывает, что это не только история о дезинформации. Она чаще всего падает в плодородную почву, так как люди не понимают, что их проблемы - например, экономическая отчужденность - решаются.