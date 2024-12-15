В Даугавпилсе принудительно начали снос заброшенной швейной фабрики

Для обеспечения благоустройства городской среды и безопасности жителей начат демонтаж аварийного здания, расположенного на улице Стацияс, 95. Это первый случай в Даугавпилсе, когда принудительно ликвидируют опасный объект, принадлежащий частному лицу.

Бывшая швейная фабрика находилась в частной собственности, но уже более десяти лет она заброшена, портит облик окружающей среды и служит местом скопления бездомных. Здесь неоднократно происходили пожары.

Муниципалитет пытался решить проблему, обращаясь к владельцам недвижимости, но добиться результата не удалось. В июне прошлого года было принято решение о принудительном сносе здания.

Работы по демонтажу планируется завершить к началу марта 2025 года. В соответствии с требованиями Управления национального культурного наследия, часть здания будет сохранена, так как объект расположен в охраняемой зоне исторического центра города.

Демонтажные работы выполняет компания SIA ATR. За разработку проектной документации и проведение самих работ ей будет выплачено 65 933 евро. В самоуправлении подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы взыскать эти средства с владельцев объекта.

В реестре Департамента городского планирования и строительства Даугавпилса числятся 148 заброшенных зданий. Некоторые из них законсервированы, другие восстанавливаются. В отношении ряда объектов возбуждены административные дела.

Для зданий и территорий, ухудшающих городской ландшафт, применяется повышенная ставка налога на недвижимость. Специалисты муниципалитета регулярно мониторят такие объекты и ведут переговоры с их владельцами для поиска решений.

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