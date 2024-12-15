Муниципальные власти Даугавпилса приступили к принудительному сносу заброшенного здания бывшей швейной фабрики. Об этом сообщили в самоуправлении агентству LETA.
В Даугавпилсе принудительно начали снос заброшенной швейной фабрики
Для обеспечения благоустройства городской среды и безопасности жителей начат демонтаж аварийного здания, расположенного на улице Стацияс, 95. Это первый случай в Даугавпилсе, когда принудительно ликвидируют опасный объект, принадлежащий частному лицу.
Бывшая швейная фабрика находилась в частной собственности, но уже более десяти лет она заброшена, портит облик окружающей среды и служит местом скопления бездомных. Здесь неоднократно происходили пожары.
Муниципалитет пытался решить проблему, обращаясь к владельцам недвижимости, но добиться результата не удалось. В июне прошлого года было принято решение о принудительном сносе здания.
Работы по демонтажу планируется завершить к началу марта 2025 года. В соответствии с требованиями Управления национального культурного наследия, часть здания будет сохранена, так как объект расположен в охраняемой зоне исторического центра города.
Демонтажные работы выполняет компания SIA ATR. За разработку проектной документации и проведение самих работ ей будет выплачено 65 933 евро. В самоуправлении подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы взыскать эти средства с владельцев объекта.
В реестре Департамента городского планирования и строительства Даугавпилса числятся 148 заброшенных зданий. Некоторые из них законсервированы, другие восстанавливаются. В отношении ряда объектов возбуждены административные дела.
Для зданий и территорий, ухудшающих городской ландшафт, применяется повышенная ставка налога на недвижимость. Специалисты муниципалитета регулярно мониторят такие объекты и ведут переговоры с их владельцами для поиска решений.
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