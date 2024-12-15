Шторм оказался сильнее: в Керченском проливе терпят бедствие два российских танкера с мазутом

Сообщается, что мощные волны переломили танкеры недалеко от берега. Первое сообщение поступило утром: повреждения получил танкер "Волгонефть 212". На его борту находилось 4300 тонн мазута, экипаж составлял 13 человек.

Позже стало известно, что пострадал и танкер "Волгонефть 239". На этом судне находилось свыше 4000 тонн мазута, экипаж насчитывал 14 человек.

По информации российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, танкер "Волгонефть 212" сел на мель, а "Волгонефть 239" дрейфует после полученных повреждений. К месту происшествия направлены буксиры и вертолеты.

Спасательные работы осложняются сложными погодными условиями. Кроме того, зафиксирован разлив топлива в воду.

В результате происшествия погиб один из членов экипажа. Основной причиной аварии называют ошибки экипажей, которые не смогли справиться с управлением в сложных метеорологических условиях. Спасательные работы продолжаются.

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