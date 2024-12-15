В конце ноября на сайте Euromaidan Press появилась публикация о следах, оставленных Стовбуном в Италии и других европейских странах. Автор исследования, украинский политолог Антон Шеховцов, уже много лет следит за связанными с Россией ультраправыми европейскими политиками, но до сих пор не смог выявить всех российских оперативников.

"Недавно ко мне попали документы, в которых сказано, что в Италии и других странах по меньшей мере одним из координаторов со стороны России был Алексей Стовбун, которого я идентифицировал как напрямую связанного с ФСБ, российской Федеральной службой безопасности", - рассказал в интервью De Factо Шеховцов.

Влияние России на принятые в Италии прокремлевские решения выявлено в перехваченной электронной почте. Ее автору статьи передал источник, имя которого он не раскрывает: "Источник заслуживает доверия. Я доверяю источнику, иначе я бы не поделился этой информацией".