Возможный сотрудник российских спецслужб Алексей Стовбун, который в Латвии был пойман в ходе одного из расследований Службы государственной безопасности (VDD), был активно вовлечен в контакты с испанскими политиками правого крыла, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения со ссылкой на проведенное украинским политологом исследование. Доказательством служат как фотографии, так и сообщения Стовбуна. Один из опубликованных документов касается и Латвии - в нем Стовбун, подписавшийся как "Эрудит", пересказывает разговор с информационным источником в Латвии по имени "Финансист".
У агента российских спецслужб Стовбуна в Латвии был информатор "Финансист"
В конце ноября на сайте Euromaidan Press появилась публикация о следах, оставленных Стовбуном в Италии и других европейских странах. Автор исследования, украинский политолог Антон Шеховцов, уже много лет следит за связанными с Россией ультраправыми европейскими политиками, но до сих пор не смог выявить всех российских оперативников.
"Недавно ко мне попали документы, в которых сказано, что в Италии и других странах по меньшей мере одним из координаторов со стороны России был Алексей Стовбун, которого я идентифицировал как напрямую связанного с ФСБ, российской Федеральной службой безопасности", - рассказал в интервью De Factо Шеховцов.
Влияние России на принятые в Италии прокремлевские решения выявлено в перехваченной электронной почте. Ее автору статьи передал источник, имя которого он не раскрывает: "Источник заслуживает доверия. Я доверяю источнику, иначе я бы не поделился этой информацией".
Информация о Стовбуне хорошо дополняет то, что De Facto удалось собрать о российском гражданине в начале этого года. Его имя всплыло в расследовании, начатом в прошлом году Службой государственной безопасности по факту оказания помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии. Более года назад Служба безопасности задержала четырех человек, в том числе предпринимателя Игоря Бобыря, выходца из спецслужб. Фотографии, полученные De Facto, показали, что Бобырь и гражданин России Стовбун были знакомы. Все указывало на то, что Стовбун был связан с расследованием спецслужб. По словам адвоката Бобыря, Стовбун дал письменные показания по делу по ее просьбе.
О Стовбуне в начале года неохотно говорил адвокат другого фигуранта расследования Райтиса Долгова Андрей Подрез: "Это такой провокационный вопрос. Если я отвечу, что да, он [Стовбун] что-то значит для меня, я могу раскрыть информацию из материалов дела. Может быть, я не буду отвечать на этот вопрос, учитывая, что я подписал [соглашение о неразглашении]".
В распоряжении De Facto есть неофициальная информация, что Бобыря и Стовбуна связывали бизнес-отношения. Официально по регистрам этого не видно. Публично доступная информация свидетельствует, что одно из предприятий Бобыря - Litada - производит мази для восстановления тканей суставов и снятия боли. Информация на сайте продукта говорит о работе как на рынке ЕС, так и на российском. Отзывы клиентов не похожи на настоящие, так как один из них - Юрис Лусис - выглядит прямо как американский инвестор Уоррен Баффет.
Год назад здоровье Бобыря стремительно ухудшилось, пока он находился в заключении в Лиепае. Спасти его жизнь не удалось. Этим летом после продолжительной болезни умер Райтис Долгов, еще один задержанный по делу Службы госбезопасности. Это, конечно, не помогает следствию.
"Мы можем подтвердить, что расследование уголовного процесса, начатого Службой государственной безопасности, продолжается. В то же время в интересах следствия Служба государственной безопасности воздержится от комментариев относительно хода расследования", - ответила программе Служба государственной безопасности в письменном виде.
Одно из опубликованных теперь сообщений Стовбуна показывает, что в Латвии у него было контактное лицо под псевдонимом Финансист.
"Да, есть сообщения, что Стовбун писал вышестоящему. Не знаю, кто это или что за люди. Но сообщение в целом говорит о человеке под псевдонимом Финансист, который говорит, что в Латвии работать гораздо сложнее, если паспорт - российский или подозрительной страны", - пересказывает содержание сообщения Шеховцов.
Фрагмент сообщения Алексея Стовбуна (Эрудита):
"В категорию "подозрительные" включают все платежи, связанные с российскими предприятиями, осуществленные из России или в Россию. (...) В коммерческих кругах нынешнюю ситуацию в Латвии называют финансовым геноцидом. Считается, что таким образом страна избавляется от пятой колонны. (...) От источника, работающего в разведке, "Финансист" узнал, что указания о мероприятиях экономического влияния направлены латвийским правительственным структурам из американского посольства сразу же после назначения нового посла США в Риге осенью 2019 года".
De Facto не удалось проверить подлинность отчетов Стовбуна, но они кажутся достоверными, поскольку, хотя они и облечены в благоприятную для России интерпретацию, их описания в значительной степени соответствуют реальным событиям и другим известным фактам.
Теперь гораздо больше известно о действиях Стовбуна в Италии. На фотографиях запечатлены его встречи с прокремлевскими политиками в регионе Венето в 2017 году, когда они добивались большей автономии путем проведения референдума. Прикрытием для Стовбуна послужил журналист из издания "Новая Кубань".
В 2018 году Стовбун сыграл роль в попытках лишить тогдашнего президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства Вероны, говорится в одном из его докладов. В нем Стовбун отметил, что на основании встреч и опросов различных итальянских политиков "есть возможность инициировать вопрос о лишении Порошенко его почетного статуса".
Спустя месяц после доклада Стовбуна Порошенко действительно лишился своего особого статуса в Вероне. Посол Украины в Италии назвал это "политическим шоу Кремля".
В 2019 году Стовбун посетил мероприятие Культурной ассоциации Венето - Россия, о котором De Facto рассказывала ранее и где было показано письмо с требованием к Италии отменить санкции против России. После этого Стовбун написал рапорт своему начальству. Он подписал его как "Эрудит". По всей видимости, Стовбун не был таким уж эрудированным, раз уж его поймали.
Смерть знакомого Стовбуна по Латвии Игоря Бобыря в заключении год назад породила предположения о причинах его смерти. Дело расследовала тюремная администрация. В июле уголовное дело по факту смерти Бобыря было закрыто за отсутствием состава преступления, сообщили LTV в администрации.
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