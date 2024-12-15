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Эстония вводит санкции против премьер-министра Грузии

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье подписал указ о введении санкций против еще 14 высокопоставленных грузинских чиновников и судей. Среди попавших под ограничения оказался и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает LETA.

"Мы включили в санкционный список еще 14 представителей высшего руководства Грузии, включая премьер-министра, и ввели запрет на их въезд в Эстонию", - заявил Цахкна.

Он подчеркнул, что насилие, применяемое грузинскими властями против демонстрантов, журналистов и оппозиционных лидеров, абсолютно недопустимо и нарушает права человека.

"Это преступно и направлено против демократических ценностей. Я призываю все страны Европейского союза отреагировать на происходящее в Грузии и принять конкретные меры против тех, кто применяет неоправданное насилие и жестокость по отношению к гражданам Грузии, разрушая демократию", - заявил глава эстонского МИДа.

Эстония уже установила санкции против 11 представителей грузинской правящей элиты и высшего руководства. Новый пакет мер усиливает давление на тех, кого Эстония считает ответственными за подрыв демократических основ в стране.

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