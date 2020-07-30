Мы не живем вопреки

Таких высоких показателей нет нигде в мире, но в Латвии они уже стабильны.

Только в этом году были изменены шесть законов и правил широкого спектра, начиная от полноценного финансирования лечения меланомы с помощью инновационных лекарств и заканчивая кредитными каникулами во время кризиса Covid-19. Это возможно благодаря экосистеме доверия - экосистеме цифрового участия, которая образовалась вокруг платформы ManaBalss. Это доверие гражданского общества, законодателей, исполнительной власти, экспертов самых разных областей и СМИ к качеству и осмысленности нашей общей работы.

Эта серия публикаций TVNET выделяет героев этой истории успеха Латвии - авторов и продвигателей инициатив. В том числе и русскоязычных жителей, так как русскоязычная община Латвии, включая этнических белорусов, украинцев, евреев, татар, поляков и т.д., для которых родным языком является русский, богата конструктивными идеями. Эти идеи качественные и в следствии успешные.

Это доказательство осмысленного, конструктивного вклада и реального голоса русскоязычного общества Латвии в государственной политике.

Девять лет назад с "Праздника похорон олигархов" появилась платформа общественных инициатив, в большей степени вопреки - вопреки цинизму власти и вопреки ментальности #НуЧтоТамЯ. Целью было - побудить общественность проявить инициативу и в сотрудничестве друг с другом создать стабильное и, самое главное, честное будущее страны, писал TVNET тем летом.

Общественность основательно зашевелилась и буквально взяла инициативу в свои руки - с сотнями инициатив, опубликованных на ManaBalss.

Из них 59 уже были рассмотрены Сеймом и другими государственными учреждениями, и 36 из них получили поддержку.

Народу по-прежнему нравится то, что происходит, несмотря на нынешнюю правящую элиту. Среди наиболее поддерживаемых инициатив те, которые предусматривают "лишить депутатов того или иного".

"Они" решили что-то в свою пользу, а мы решим иначе. Это законные призывы и, возможно, они правильные.

Однако мы не живем вопреки, сотрудничать нам надо для осмысленной совместной жизни, для лучшей Латвии, а не вопреки кому-то или чему-то.

Здоровая и комфортная городская среда для населения, ответственное управление природными ресурсами, реально доступное и качественное здравоохранение и образование, действительно демократические полномочия по принятию решений в самоуправлениях, упорядоченное и эффективное управление арендным жильем, соразмерная административная и налоговая нагрузка для малых предприятий. Это некоторые области, в которых авторы инициатив продвигают изменения в законодательстве от имени многих тысяч сторонников, и не вопреки, а для общего блага, помогая принимающим решения, с идеями или давая однозначный импульс о том, что хорошие идеи должны быть реализованы.

Только в этом году инициативы ManaBalss собрали более 133 000 подписей. В общей сложности за девять лет инициативы подписали более 307 000 жителей Латвии. Для этого требуется как безопасная, надежная инфраструктура для сбора этих подписей, так и невидимая для широкой публики работа команды ManaBalss с консультированием по возникающим инициативам, которые были поданы на голосование и по тем инициативам, которые уже находятся в "коридорах власти". Финансово это обеспечивают добровольные микропожертвования пользователей ManaBalss.

Мы очень благодарны каждому из 24 000 пожертвовавших, которые в прошлом году хотя бы раз, начиная с 50 центов, поддержали нашу совместную работу по улучшению жизни в Латвии. Особая благодарность постоянным спонсорам, которые подключили даже небольшие, но ежемесячные платежи через интернет банк. Благодаря такому доверию и поддержке от широкой общественности ManaBalss может обеспечить политический и идеологический нейтралитет и качество своей работы в долгосрочной перспективе.

Твой голос имеет значение!

Команда ManaBalss.lv

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