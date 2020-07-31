Рецепты вкусных завтраков для детей

Cпециалист по питанию Евгения Янсоне предлагает два несложных рецепта для завтрака, которые придутся по вкусу детям и станут отличным началом дня и для взрослых.

Французские гренки

(Время приготовления 10 минут)

ФОТО: Виктория Кожемякина/пресс-фото

Французские гренки - это классическое, но немного забытое блюдо для завтрака, обладающее изумительным вкусом и пищевой ценностью. Чтобы порадовать юных гурманов, гренки можно нарезать палочками. Украшенные свежими ягодами и вкусным соусом гренки буквально растают во рту.

Ингредиенты (на 4 порции):

2 взбитых яйца

8 ломтиков белого хлеба (подойдет любой вид белого хлеба, но лучше использовать цельнозерновой пшеничный хлеб, хлеб из отрубей или с семечками)

1 стакан молока

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. корицы

1/4 ч. л. мускатного ореха

немного рапсового масла для жарки

Для соуса:

150 г сыра рикотта

1 ст. л. меда или кленового сиропа

свежие ягоды для подачи

Приготовление:

1. В большой емкости смешайте яйца, молоко, сахар, соль, корицу и мускатный орех.

2. Нарежьте хлеб палочками.

3. Нагрейте сковороду, смажьте маслом.

4. Пока сковорода нагревается, обмокните хлеб в смеси из молока и яиц со всех сторон (не оставляйте хлеб в жидкости) и обжаривайте около минуты с каждой стороны, пока хлеб не станет золотистым.

5. Для соуса смешайте сыр с медом или сиропом.

6. Подавайте гренки горячими, украсив ягодами и соусом.

Зеленые буррито

(Время приготовления 20 минут)

ФОТО: Виктория Кожемякина/пресс-фото

Хотя некоторые ингредиенты могут создать впечатление, что это блюдо достаточно сложное в приготовлении, это совсем не так. Рецепт этих буррито очень легкий и быстрый, к тому же это блюдо богато разнообразными ценными питательными веществами.

Ингредиенты (на 4 порции):

1/2 брокколи

1 ч. л. рапсового или оливкового масла

4 яйца

1 ст. л. масла

4 цельнозерновые тортильи

1 спелый авокадо

соль и черный перец по вкусу

Для соуса:

200 г зеленого горошка (можно использовать замороженный)

пучок мяты

1 ст. л. маскарпоне или другого сливочного сыра

соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Разделите брокколи на отдельные соцветия. Взбейте яйца.

2. Сварите зеленый горошек вместе с листьями и стеблями мяты (появится фантастический аромат, горошек отлично сочетается с мятой).

3. Уберите мяту, а горячий горошек измельчите в блендере вместе со сливочным сыром, добавьте соль и перец.

4. Растопите масло на сковороде. Периодически помешивая, обжарьте взбитое яйцо с солью и перцем. Снимите со сковороды.

5. Налейте на сковороду немного масла, обжарьте брокколи в течение 2-3 минут, пока брокколи не станет ярко-зеленым, но еще будет хрустящим.

6. Нарежьте кубиками авокадо.

7. Каждую тортилью подогрейте на сковороде в течение 20 секунд. Поместите на нее болтунью, брокколи, авокадо и немного соуса из зеленого горошка. Скрутите тортильи.

8. Разрежьте тортильи на две равные части и наслаждайтесь!