Рецепты вкусных завтраков для детей

Какой завтрак приготовить для детей, если нет времени на сложные выдумки, а юные гурманы предпочли отказаться от очередного омлета или бутерброда?
Cпециалист по питанию Евгения Янсоне предлагает два несложных рецепта для завтрака, которые придутся по вкусу детям и станут отличным началом дня и для взрослых.
Французские гренки
(Время приготовления 10 минут)
Французские гренки - это классическое, но немного забытое блюдо для завтрака, обладающее изумительным вкусом и пищевой ценностью. Чтобы порадовать юных гурманов, гренки можно нарезать палочками. Украшенные свежими ягодами и вкусным соусом гренки буквально растают во рту.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 2 взбитых яйца
- 8 ломтиков белого хлеба (подойдет любой вид белого хлеба, но лучше использовать цельнозерновой пшеничный хлеб, хлеб из отрубей или с семечками)
- 1 стакан молока
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/4 ч. л. мускатного ореха
- немного рапсового масла для жарки
Для соуса:
- 150 г сыра рикотта
- 1 ст. л. меда или кленового сиропа
- свежие ягоды для подачи
Приготовление:
1. В большой емкости смешайте яйца, молоко, сахар, соль, корицу и мускатный орех.
2. Нарежьте хлеб палочками.
3. Нагрейте сковороду, смажьте маслом.
4. Пока сковорода нагревается, обмокните хлеб в смеси из молока и яиц со всех сторон (не оставляйте хлеб в жидкости) и обжаривайте около минуты с каждой стороны, пока хлеб не станет золотистым.
5. Для соуса смешайте сыр с медом или сиропом.
6. Подавайте гренки горячими, украсив ягодами и соусом.
Зеленые буррито
(Время приготовления 20 минут)
Хотя некоторые ингредиенты могут создать впечатление, что это блюдо достаточно сложное в приготовлении, это совсем не так. Рецепт этих буррито очень легкий и быстрый, к тому же это блюдо богато разнообразными ценными питательными веществами.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1/2 брокколи
- 1 ч. л. рапсового или оливкового масла
- 4 яйца
- 1 ст. л. масла
- 4 цельнозерновые тортильи
- 1 спелый авокадо
- соль и черный перец по вкусу
Для соуса:
- 200 г зеленого горошка (можно использовать замороженный)
- пучок мяты
- 1 ст. л. маскарпоне или другого сливочного сыра
- соль и черный перец по вкусу
Приготовление:
1. Разделите брокколи на отдельные соцветия. Взбейте яйца.
2. Сварите зеленый горошек вместе с листьями и стеблями мяты (появится фантастический аромат, горошек отлично сочетается с мятой).
3. Уберите мяту, а горячий горошек измельчите в блендере вместе со сливочным сыром, добавьте соль и перец.
4. Растопите масло на сковороде. Периодически помешивая, обжарьте взбитое яйцо с солью и перцем. Снимите со сковороды.
5. Налейте на сковороду немного масла, обжарьте брокколи в течение 2-3 минут, пока брокколи не станет ярко-зеленым, но еще будет хрустящим.
6. Нарежьте кубиками авокадо.
7. Каждую тортилью подогрейте на сковороде в течение 20 секунд. Поместите на нее болтунью, брокколи, авокадо и немного соуса из зеленого горошка. Скрутите тортильи.
8. Разрежьте тортильи на две равные части и наслаждайтесь!
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