"Это мучительно": расследование изнасилования и избиения бывшей подруги заняло пять лет

К сожалению, нередко именно длительный и неприятный процесс следствия удерживает жертв сексуального насилия от обращения к правоохранителям, прозвучало в передаче Panorāma на LTV.

Пять с половиной лет назад – в январе 2015 года – мужчина в Риге в состоянии алкогольного опьянения вломился в квартиру своей бывшей подруги. Он предложил ей вступить в сексуальные отношения, но она не согласилась. Затем, применяя физическую силу, мужчина оттолкнул пострадавшую и совершил с ней несколько насильственных половых актов. Кроме того, он жестоко избил женщину.

Только сейчас – спустя пять лет – этот мужчина обвиняется по статьям Уголовного закона о незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и сексуальном насилии. Однако возникает вопрос, почему следователям понадобилось столько времени, чтобы обвинение было передано в суд.

"Надо учитывать различные обстоятельства, нужно было закрепить улики. Лицо не признает вину, поэтому были назначены многократные экспертизы, в том числе экспертиза на детекторе лжи", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Одна из причин, по которой расследование затянулось - изначально расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств, пояснили в прокуратуре. Для получения доказательств и возобновления рассмотрения дела необходимо время. Это, в свою очередь, вызывает беспокойство, не причинило ли длительное расследование новых страданий.

"Да, она, как потерпевшая, должна была участвовать в отдельных следственных действиях, но, конечно, учитывается совершенное преступное деяние, поэтому по возможности более бережно выполняются следственные действия, чтобы потерпевшему лицу, уже пострадавшему, не было еще тяжелее", - сказала Маевска.

В ходе расследования женщине предоставлена информация о возможности получения психологической помощи, однако выбор оставался за ней, использовать ее или нет.

Именно длительный процесс расследования часто является причиной, по которой люди, пострадавшие от сексуального насилия, не сообщают о преступлении вообще, считает представитель кризисного центра Skalbes.

"Это очень мучительно для них, когда им приходится повторять одну и ту же историю снова и снова. Клиенты говорят, что я устал снова и снова рассказывать об этом.

Может, на этот раз я могу не говорить? Я устал. И ясно, что каждая новая структура не знает эту информацию", - указала психолог кризисного центра Skalbes Инесе Лапсиня.

Решением могло бы быть, если бы структуры сотрудничали и обменивались между собой этой информацией. Тогда пострадавшим не пришлось бы повторять детали травмирующих событий. Другая причина, по которой нередко жертвы насилия, в том числе сексуального, не обращается в полицию, – это недоверие к тому, что дело действительно окажется в суде, и виновный будет наказан.

"Большинство сексуальных преступлений невозможно доказать, когда нет показаний пострадавшего.

Особенно, когда мы говорим о сексуальном использовании взрослых, где присутствовали алкоголь или другие опьяняющие вещества и где было изнасилование", - сказала Лапсиня.

Этот случай сексуального насилия, после пяти лет расследования, дошел до суда, однако судебные заседания начнутся не раньше осени.