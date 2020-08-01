Сб, 1.08.2020
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, при этом примерно 5600 из них останутся в Европе и будут переведены в Бельгию, Италию и, возможно, в Польшу и страны Балтии. Марк Эспер, министр обороны США

Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву

Джохар Царнаев

ФОТО: Reuters/LETA

В суде отметили, что организатор теракта на Бостонском марафоне останется в тюрьме до конца жизни. Вопрос о том, будет ли Царнаев все-таки казнен, пока открытым остается - он будет решаться на новых слушаниях.

Апелляционный суд первого округа США в Бостоне в пятницу, 31 июля, отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в 2015 году за участие в организации теракта на Бостонском марафоне.

Суд решил оправдать Царнаева по трем пунктам обвинения, поэтому теперь должны быть проведены новые слушания, чтобы заново решить, к какому наказанию приговорить Царнаева. Так, суд согласился с доводами защиты, что проведение суда в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.

Трамп назвал решение суда "нелепым"

Однако в суде отметили, что Царнаев останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос, будет ли он казнен. Президент США Дональд Трамп назвал это решение суда "нелепым" и напомнил, что его конкурент на выборах Джозеф Байден "выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей".

Теракт на марафоне в Бостоне произошел в 2013 году, два взрыва прогремели неподалеку от финишной черты. Погибли три человека, более 280 были ранены. Старший брат Джохара Тамерлан был убит во время задержания.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ