Суд в США отменил смертный приговор бостонскому террористу Царнаеву

Апелляционный суд первого округа США в Бостоне в пятницу, 31 июля, отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в 2015 году за участие в организации теракта на Бостонском марафоне.

Суд решил оправдать Царнаева по трем пунктам обвинения, поэтому теперь должны быть проведены новые слушания, чтобы заново решить, к какому наказанию приговорить Царнаева. Так, суд согласился с доводами защиты, что проведение суда в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.

Трамп назвал решение суда "нелепым"

Однако в суде отметили, что Царнаев останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос, будет ли он казнен. Президент США Дональд Трамп назвал это решение суда "нелепым" и напомнил, что его конкурент на выборах Джозеф Байден "выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей".

Теракт на марафоне в Бостоне произошел в 2013 году, два взрыва прогремели неподалеку от финишной черты. Погибли три человека, более 280 были ранены. Старший брат Джохара Тамерлан был убит во время задержания.