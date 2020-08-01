VL-TB/LNNK: Не будем сотрудничать в Рижской думе с "Согласием" и его обломками

Национальное объединение VL-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов (ЛОР), которые идут на выборы в Рижскую думу единым списком, не будут сотрудничать в думе с "Согласием" и его обломками, заявил в интервью агентству LETA лидер списка Эйнар Цилинскис.
По его мнению, "Согласию" и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) следовало бы поработать в оппозиции.
Однако в отношении ЧСР Цилинскис красных линий не проводит, чтобы не зайти в тупик при формировании новой коалиции в думе.
Как заявил политик, у VL-TB/LNNK и ЛОР есть профессиональные кандидаты на все возможные должности в думе. По его мнению, в новой коалиции важно четко не подразделять сферы ответственности.
У VL-TB/LNNK и ЛОР нет цели получить конкретное количество мандатов в Рижской думе.
"Результат выборов хорош, если мы сможем выполнять свою программу. Если результат будет численно хорош, но у власти будут промосковские силы, такой результат выборов нельзя считать хорошим", - заявил Цилинскис.
Видео: Интервью с Эйнаром Цилинскисом
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