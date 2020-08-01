1 августа 2020, 20:31
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Отдых за рубежом станет сейчас лишь тратой нервов
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На прошлой неделе в Sunday Times обозреватель Индия Найт обсуждала вопрос о том, являются ли собирающиеся этим летом в отпуск за рубежом люди приспособленцами "новой нормальности", пишет Rus.Postimees.
Найт призналась, что фотографии в социальных сетях с берегов Средиземного моря ее раздражают, и первой эмоцией является слово "безответственные". Она заявила, что не осмелился покинуть свою родину ради золотых песков в этом году, потому что не горит желанием застрять в закрытом из-за коронавируса чужом месте. Однако, в конце концов, пришла к выводу, что, возможно, эти слова - лишь обида недостаточно хладнокровного человека, завидущего тем пассажирам, кто рискнул и оказался на югах.
Я была в Эстонии третий день на момент чтения текста Найт, сообщила автор статьи. Хладнокровие, с которым я купила билет на самолет в Жирону 11 июля, быстро растопилось по прилете в Испанию с 30-градусной жарой и мое состояние превратилось в безумное, в результате чего я улетела на несколько дней раньше, чем планировалось.
Честно говоря, хладнокровие начало покидать меня еще на пути в Таллиннский аэропорт - если не единственный в Европе, то, конечно, один из немногих, где не было никаких масок. Пока я ждала рейса, то решила присесть в кафе рядом с парой средних лет, и женщина начала безудержно и абсолютно не стесняясь кашлять. Я запаниковала. Спутник по путешествию выразил сомнение по поводу того, как долго выдержат мои нервы в Испании, если я уже так напугана.
Однако, по требованию Ryanair, маски для лица были обязательны для всех, кто летел из Таллинна. Я поблагодарила мысленно одноклассницу, некогда научившую меня правильному ношению хирургической маски, и я проложила проволоку в соответствии с линией носа и нижним концом над подбородком.
Как показал быстро брошенный на попутчиков взгляд, у большинства из них не было способных обучить ношению маски одноклассников. Почему-то вспомнилась легенда, гласившая, что южно-африканцы натягивают презерватив на ножку кровати, чтобы предотвратить распространение ВИЧ.
Например, женщина, которая кашляла в аэропорту, сняла маску, как только стюардесса отвернулась, и продолжила кашлять на мужчину. Когда стюардесса, обратившаяся к даме по моей просьбе, напомнила ей надеть маску, она надела ее, но через некоторое время нашла новое применение защитному элементу - натянула ее на глаза и заснула.
Пляски в аэропорту
В аэропорту Жироны несчастные, которые, вероятно, не прочли самую свежую информацию о том, что стоять друг за другом для заполнения бумажной декларации о состоянии здоровья не обязательно, ведь теперь ее можно заполнить онлайн.
Я прибыла как раз в нужный момент, чтобы испытать мою любимую зарубежную страну, буквально танцующую под ритмы второй волны коронавируса. Число инфицированных за две недели составляло 12 на 100 000 жителей, и оно начало увеличиваться всего за несколько дней до моего отъезда. Когда я вернулась в Эстонию 23 июля, эта же цифра в Испании была уже 30, 1.
В Каталонии, куда летит единственный прямой рейс из Эстонии, к тому времени уже попала в руки коронавируса. Маска для лица была обязательной везде - даже на улице.
Сезонные работники там часто относятся к низкооплачиваемому слою общества, живущего в плохих условиях, так же как выходцы из Румынии, Болгарии, Марокко и Африки. Все они, конечно, не по закону в Испании. Поскольку урожай нужно собирать в стране круглый год, они путешествуют с места на место. Социальные способности фермеров, борющихся на солнце изо дня в день, очевидно, намного более ограничены, чем тех, кто живет в городе и сидит Твиттере.
Возможно, именно поэтому на второй неделе июля ни в Каталонии, ни в Арагоне не смогли быстро отреагировать на новую волну заболевания, которая тихо набирала свои обороты.
Лишь 16 июля мэр Барселоны Ада Колау поднял руки и признал, что вирус распространяется свободно в столице региона, и объявил о введении добровольной изоляции.
Людям рекомендовалось оставаться дома, а не ехать за город, чтобы избежать распространения инфекции. Рестораторы жаловались на отмененные бронирования. Некоторые большие пляжи пришлось закрыть, потому что, несмотря на предупреждения властей, было слишком много народу.
Сравнивая то, как носили маски пассажиры самолета Таллинн-Жирона, казалось, что гражданское образование в Испании намного опережает наше. Тканевые маски, зеленые хирургические маски и дефицитные FFP2 по всему миру - даже на палящем солнце - вот как нужно относиться к защите.
Несколько людей при мне вошли в дверь магазина, но продавец преградил им путь. С фанатичной последовательностью он стал убеждаться, что у каждого из них продезинфицированы руки и надета маска.
Мне показалось сомнительным, что один из универмагов Валенсии El Corte Inglés закрыл магазины на половине этажей, чтобы уменьшить риск для здоровья, в то время как другие универмаги оставили их открытыми, увеличивая толпы. В магазине Oysho на торговой улице рядом с железнодорожным вокзалом Валенсии контроль за соблюдением дистанции осуществлялся в тесно прилегающих примерочных кабинках, так что после каждого покупателя продавец распылял там дезинфицирующий спрей.
Премьер-министр Испании назвал британский запрет на поездки несправедливым
Когда ровно неделю назад в субботу Великобритания решила предоставить туристам из Испании 24-часовой возврат домой, угрожая изолировать их еще на 14 дней, правительство Мадрида и туристические компании обеих стран сделали ответственный шаг.
Среди протестующих был премьер-министр Испании Педро Санчес (на фото). По его словам, ограничение несправедливо, потому что, за исключением двух критически важных районов - Арагона и Каталонии, - в других районах Испании меньше инфицированных, чем в Соединенном Королевстве.
Однако британское правительство придерживалось этого, отмечая, что число инфекций в Испании выросло на 75 процентов в течение недели. На момент принятия решения десять британцев привезли коронавирус из отпуска.
Кроме того, Мальдито Було, испанский сайт по сбору фактов, который тщательно исследовал утверждения премьер-министра, обнаружил, что картина на самом деле не так хороша, как утверждал Санчес.
В то время как в Великобритании было зарегистрировано 12,7 случаев заражения на 100 000 жителей в понедельник за 14 дней, этот показатель намного превышал не только Арагон и Каталония (с региональными показателями 314,11 и 132,04 соответственно), но также Наварра (136,19), Страна Басков (66.13), Мадрид (28.21), Риоха (26.2), Валенсия (18.65), Кастилия (13.68) и Андалусия (13.01).
Две крупнейшие британские туристические компании, TUI и Jet2, отменили все свои поездки в Испанию в ближайшие недели. По их словам, три четверти клиентов, которые планировали отправиться в страну, также просили аннулировать билеты. Правда, большинству не хотелось возвращать деньги, а заменить поездку Грецией или Турцией, которая сейчас лучше справляется с инфекцией.
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