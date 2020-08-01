На прошлой неделе в Sunday Times обозреватель Индия Найт обсуждала вопрос о том, являются ли собирающиеся этим летом в отпуск за рубежом люди приспособленцами "новой нормальности", пишет Rus.Postimees.

Найт призналась, что фотографии в социальных сетях с берегов Средиземного моря ее раздражают, и первой эмоцией является слово "безответственные". Она заявила, что не осмелился покинуть свою родину ради золотых песков в этом году, потому что не горит желанием застрять в закрытом из-за коронавируса чужом месте. Однако, в конце концов, пришла к выводу, что, возможно, эти слова - лишь обида недостаточно хладнокровного человека, завидущего тем пассажирам, кто рискнул и оказался на югах.

Я была в Эстонии третий день на момент чтения текста Найт, сообщила автор статьи. Хладнокровие, с которым я купила билет на самолет в Жирону 11 июля, быстро растопилось по прилете в Испанию с 30-градусной жарой и мое состояние превратилось в безумное, в результате чего я улетела на несколько дней раньше, чем планировалось.

Честно говоря, хладнокровие начало покидать меня еще на пути в Таллиннский аэропорт - если не единственный в Европе, то, конечно, один из немногих, где не было никаких масок. Пока я ждала рейса, то решила присесть в кафе рядом с парой средних лет, и женщина начала безудержно и абсолютно не стесняясь кашлять. Я запаниковала. Спутник по путешествию выразил сомнение по поводу того, как долго выдержат мои нервы в Испании, если я уже так напугана.

Однако, по требованию Ryanair, маски для лица были обязательны для всех, кто летел из Таллинна. Я поблагодарила мысленно одноклассницу, некогда научившую меня правильному ношению хирургической маски, и я проложила проволоку в соответствии с линией носа и нижним концом над подбородком.

Как показал быстро брошенный на попутчиков взгляд, у большинства из них не было способных обучить ношению маски одноклассников. Почему-то вспомнилась легенда, гласившая, что южно-африканцы натягивают презерватив на ножку кровати, чтобы предотвратить распространение ВИЧ.

Например, женщина, которая кашляла в аэропорту, сняла маску, как только стюардесса отвернулась, и продолжила кашлять на мужчину. Когда стюардесса, обратившаяся к даме по моей просьбе, напомнила ей надеть маску, она надела ее, но через некоторое время нашла новое применение защитному элементу - натянула ее на глаза и заснула.

ФОТО: MANUEL BRUQUE/EPA

Пляски в аэропорту

В аэропорту Жироны несчастные, которые, вероятно, не прочли самую свежую информацию о том, что стоять друг за другом для заполнения бумажной декларации о состоянии здоровья не обязательно, ведь теперь ее можно заполнить онлайн.

Я прибыла как раз в нужный момент, чтобы испытать мою любимую зарубежную страну, буквально танцующую под ритмы второй волны коронавируса. Число инфицированных за две недели составляло 12 на 100 000 жителей, и оно начало увеличиваться всего за несколько дней до моего отъезда. Когда я вернулась в Эстонию 23 июля, эта же цифра в Испании была уже 30, 1.

В Каталонии, куда летит единственный прямой рейс из Эстонии, к тому времени уже попала в руки коронавируса. Маска для лица была обязательной везде - даже на улице.

ФОТО: PAU BARRENA / AFP / Scanpix

Сезонные работники там часто относятся к низкооплачиваемому слою общества, живущего в плохих условиях, так же как выходцы из Румынии, Болгарии, Марокко и Африки. Все они, конечно, не по закону в Испании. Поскольку урожай нужно собирать в стране круглый год, они путешествуют с места на место. Социальные способности фермеров, борющихся на солнце изо дня в день, очевидно, намного более ограничены, чем тех, кто живет в городе и сидит Твиттере.

Возможно, именно поэтому на второй неделе июля ни в Каталонии, ни в Арагоне не смогли быстро отреагировать на новую волну заболевания, которая тихо набирала свои обороты.

Лишь 16 июля мэр Барселоны Ада Колау поднял руки и признал, что вирус распространяется свободно в столице региона, и объявил о введении добровольной изоляции.

Людям рекомендовалось оставаться дома, а не ехать за город, чтобы избежать распространения инфекции. Рестораторы жаловались на отмененные бронирования. Некоторые большие пляжи пришлось закрыть, потому что, несмотря на предупреждения властей, было слишком много народу.

ФОТО: Evelyn Kaldoja

Сравнивая то, как носили маски пассажиры самолета Таллинн-Жирона, казалось, что гражданское образование в Испании намного опережает наше. Тканевые маски, зеленые хирургические маски и дефицитные FFP2 по всему миру - даже на палящем солнце - вот как нужно относиться к защите.

Несколько людей при мне вошли в дверь магазина, но продавец преградил им путь. С фанатичной последовательностью он стал убеждаться, что у каждого из них продезинфицированы руки и надета маска.

ФОТО: Evelyn Kaldoja

Мне показалось сомнительным, что один из универмагов Валенсии El Corte Inglés закрыл магазины на половине этажей, чтобы уменьшить риск для здоровья, в то время как другие универмаги оставили их открытыми, увеличивая толпы. В магазине Oysho на торговой улице рядом с железнодорожным вокзалом Валенсии контроль за соблюдением дистанции осуществлялся в тесно прилегающих примерочных кабинках, так что после каждого покупателя продавец распылял там дезинфицирующий спрей.

Премьер-министр Испании назвал британский запрет на поездки несправедливым ФОТО: Emilio Naranjo/Epa Когда ровно неделю назад в субботу Великобритания решила предоставить туристам из Испании 24-часовой возврат домой, угрожая изолировать их еще на 14 дней, правительство Мадрида и туристические компании обеих стран сделали ответственный шаг. Среди протестующих был премьер-министр Испании Педро Санчес (на фото). По его словам, ограничение несправедливо, потому что, за исключением двух критически важных районов - Арагона и Каталонии, - в других районах Испании меньше инфицированных, чем в Соединенном Королевстве. Однако британское правительство придерживалось этого, отмечая, что число инфекций в Испании выросло на 75 процентов в течение недели. На момент принятия решения десять британцев привезли коронавирус из отпуска. Кроме того, Мальдито Було, испанский сайт по сбору фактов, который тщательно исследовал утверждения премьер-министра, обнаружил, что картина на самом деле не так хороша, как утверждал Санчес. В то время как в Великобритании было зарегистрировано 12,7 случаев заражения на 100 000 жителей в понедельник за 14 дней, этот показатель намного превышал не только Арагон и Каталония (с региональными показателями 314,11 и 132,04 соответственно), но также Наварра (136,19), Страна Басков (66.13), Мадрид (28.21), Риоха (26.2), Валенсия (18.65), Кастилия (13.68) и Андалусия (13.01). Две крупнейшие британские туристические компании, TUI и Jet2, отменили все свои поездки в Испанию в ближайшие недели. По их словам, три четверти клиентов, которые планировали отправиться в страну, также просили аннулировать билеты. Правда, большинству не хотелось возвращать деньги, а заменить поездку Грецией или Турцией, которая сейчас лучше справляется с инфекцией.