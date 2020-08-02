Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю

Ожидается, что он приводнится у берегов Флориды 2 августа в 14:48 (21:48 по латвийскому времени).

Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая. Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

Галерея: SpaceX запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту