Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Роберт Бенкен и Дуглас Херли покинули Международную космическую станцию (МКС) и возвращаются на Землю на корабле Crew Dragon, сообщает DW.
Ожидается, что он приводнится у берегов Флориды 2 августа в 14:48 (21:48 по латвийскому времени).
Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая. Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.
И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.
Галерея: SpaceX запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту
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