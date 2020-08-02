Вс, 2.08.2020
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Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю

A handout photo released by the European Space Agency on June 27, 2018 shows an artist's impression of the first interstellar object discovered in the Solar System, `Oumuamua. Observations made with the NASA/ESA Hubble Space Telescope and others show that the object is moving faster than predicted while leaving the Solar System. Researchers assume that venting material from its surface due to solar heating is responsible for this behaviour. This outgassing can be seen in this artists impression as a subtle cloud being ejected from the side of the object facing the Sun. As outgassing is a behaviour typical for comets, the team thinks that `Oumuamuas previous classification as an interstellar asteroid has to be corrected. / AFP PHOTO / ESA/Hubble / M. KORNMESSER / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ESA / Hubble / NASA / ESO / M. Kornmesser" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ФОТО: M. KORNMESSER / AFP

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Роберт Бенкен и Дуглас Херли покинули Международную космическую станцию (МКС) и возвращаются на Землю на корабле Crew Dragon, сообщает DW. 

Ожидается, что он приводнится у берегов Флориды 2 августа в 14:48 (21:48 по латвийскому времени).

Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая. Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

Галерея: SpaceX запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту

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