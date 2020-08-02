В Москве на день ВДВ десантники подрались с росгвардейцами

В результате драки были задержаны четыре человека, один солдат Росгвардии получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова очевидца, инцидент произошел после того, как сотрудники правоохранительных органов попросили бывших десантников "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим". Однако точную причину конфликта пока установить не удалось.

2 августа в России традиционно отмечается день ВДВ. В 2020 году исполнилось 90 лет с момента образования воздушно-десантных войск.

Опубликовано Константином Рыковым Воскресенье, 2 августа 2020 г.