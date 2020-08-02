История переписана! Астронавты SpaceX благополучно приводнились в Мексиканском заливе

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.

Dragon is stable in the water — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая. Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.

И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.

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