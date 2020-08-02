История переписана! Астронавты SpaceX благополучно приводнились в Мексиканском заливе

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, благополучно приводнился в Мексиканском заливе. На Землю вернулись астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, сообщает NASA.
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.
— NASA (@NASA) August 2, 2020
Dragon is stable in the water— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020
Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020
Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая. Этот запуск стал первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США.
И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, - до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы.
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