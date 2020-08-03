Пн, 3.08.2020
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Цилинскис попробовал себя в роли инвалида. И не смог попасть в клиентский центр Рижской думы

Эйнар Цилинскис

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Дополнительные средства и ряд улучшений в Риге будут необходимы в социальной сфере, заявил в интервью агентству LETA кандидат в мэры Риги от объединенного списка национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) и Латвийского объединения регионов Эйнар Цилинскис.

Он отметил, что следующему созыву Рижской думы предстоит найти средства для повышения зарплат специалистов по уходу в учреждениях самоуправления, а также увеличить объем средств для поставщиков услуг по уходу по месту жительства и для неправительственных организаций, которые предоставляют эти услуги.

Также необходимо увеличить объем средств на установку подъемников для инвалидных колясок и улучшить доступность окружающей среды в городе.

Цилинскис рассказал, что встречался с представителями неправительственной организации по защите интересов людей с инвалидностью Apeirons и смог самостоятельно оценить, возможно ли передвигаться в инвалидной коляске по Старой Риге.

Он отметил, что по старому городу как-то еще можно было передвигаться, однако попасть в центр обслуживания клиентов Рижской думы уже не получилось.

Цилинскис подчеркнул, что необходимо обсудить различные услуги для детей с инвалидностью и функциональными расстройствами и увеличить финансирование транспортных расходов для людей с инвалидностью, которые работают и учатся.

По его словам, в этой сфере потребуется от 5 до 9 млн евро.

Поддерживать необходимо и социальное предпринимательство, отметил кандидат в мэры. Несмотря на то, что в этой области уже есть фонды государственной поддержки, самоуправление также должно поддерживать компании, которые трудоустраивают людей из групп риска и с ограниченными возможностями, а также выполняют другую социально-полезную работу на некоммерческой основе.

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