Кандидат в депутаты от "Согласия" обвинил Бурова в недекларировании золотых часов

Сегодня на пресс-конференции Гринвалдс сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы предоставить информацию о возможных нарушениях закона со стороны Бурова.

Он отметил, что Буров, который больше не является мэром Риги и должностным лицом Рижской думы, а также, согласно официальной информации, должностным лицом Rīgas nami, использует пропуск предприятия для парковки своего автомобиля BMW X5 на стоянке у рижского Дома конгрессов.

Любому другому человеку это обошлось бы в 2 евро в час, поэтому Гринвалдс обратится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой дать оценку, не приносит ли такая привилегия убытков Rīgas nami.

Кроме того, Гринвалдс обратится в Службу государственных доходов, чтобы выяснить, почему Буров не декларировал золотые часы, которые были замечены у него на руке.

По оценке Гринвалдса, такие часы стоят от 8 500 до 25 000 евро. Однако ни в одной декларации, представленной Буровым, не упоминается такая покупка или подарок.