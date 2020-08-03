Пн, 3.08.2020
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Кандидат в депутаты от "Согласия" обвинил Бурова в недекларировании золотых часов

Олег Буров

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Кандидат в депутаты Рижской думы от партии "Согласие" Гунтар Гринвалдс упрекает кандидата на пост мэра Риги от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова в необоснованном использовании пропуска предприятия Rīgas nami и недекларировании золотых часов.

Сегодня на пресс-конференции Гринвалдс сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы предоставить информацию о возможных нарушениях закона со стороны Бурова.

Он отметил, что Буров, который больше не является мэром Риги и должностным лицом Рижской думы, а также, согласно официальной информации, должностным лицом Rīgas nami, использует пропуск предприятия для парковки своего автомобиля BMW X5 на стоянке у рижского Дома конгрессов.

Любому другому человеку это обошлось бы в 2 евро в час, поэтому Гринвалдс обратится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой дать оценку, не приносит ли такая привилегия убытков Rīgas nami.

Кроме того, Гринвалдс обратится в Службу государственных доходов, чтобы выяснить, почему Буров не декларировал золотые часы, которые были замечены у него на руке.

По оценке Гринвалдса, такие часы стоят от 8 500 до 25 000 евро. Однако ни в одной декларации, представленной Буровым, не упоминается такая покупка или подарок.

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