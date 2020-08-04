Хаос в Ogre 2.0: Минздрав знал, что больница не готова к Covid-19. Но пациентов продолжали везти

Широв отмечает, что из-за переполненности больницы были дни, когда пациентов укладывали в коридоре, поскольку в палатах не было мест.

"Когда обнаружили пациента [с коронавирусом], мы попросили его эвакуировать – в письменной форме. Но никто не ответил (Служба неотложной медицинской помощи утверждает, что в тот момент писать не надо было, обмен информацией ради скорости происходил по телефону, – прим. Ред.). Его принудительно поместили в четырехместную палату с другими пациентами. А потом нас обвиняют в заражении", - сердится Широв.

Он также неоднократно подчеркивает, что средств индивидуальной защиты не хватало. Глава Центра медицины катастроф Дита Хейберга, перед которой больницы ежедневно отчитываются о доступных ресурсах, подтвердила, что в конце марта в Огрской больнице было достаточно масок и респираторов. Отвечая на вопрос, почему их не использовали сотрудники в приемном отделении, Широв первоначально утверждал, что маски не защищают от вируса. На неоднократно заданный вопрос о средствах защиты руководитель больницы в итоге сказал: "Я не могу рассказать вам, что было в марте. Сейчас июль".

Почему пациентов по-прежнему везли в неподготовленную больницу?

Ответственные органы отмахиваются от этого вопроса. Руководитель отдела качества медицинского обслуживания Минздрава Санита Янка в беседе с Re:Baltica неоднократно подчеркнула: больница должна быть готова, и все. На замечание, что еще в середине марта и Минздрав, и глава больницы признали обратное, Янка говорит, что проблемы были решаемы и это больше вопрос позиции руководства больницы.

"Не может быть так, что все больницы реорганизуются, перераспределяют потоки пациентов, а одна говорит - мы этого сделать не сможем и делать не будем".

Минздрав не считает, что в условиях, когда руководство больницы не хочет принимать пациентов с Covid-19 и явно к ним не готово, перевод пациентов [в Огре] следовало прекратить. "Тогда надо прекратить прием всех пациентов, раз больница не в состоянии работать. Это не всегда возможно", - говорит Янка.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) получила от Минздрава информацию о проверке в больнице и предложение оценить необходимость пересмотреть план госпитализации, который предусматривал доставку пациентов из Риги в Огре, 31 марта. Однако даже если бы письмо получили раньше, никаких изменений не было бы. "Информации в заключении Инспекции здравоохранения было недостаточно, чтобы сделать вывод, по каким профилям больница не может предоставлять услуги", - говорит представитель НСЗ Гинта Озолиня.

На неоднократно заданный вопрос, кто же ответит перед близкими пострадавших, Минздрав отвечает, что ответственность должно взять на себя медицинское учреждение. "Это вина больницы, что она не приняла меры предосторожности, хотя было сказано, что всех следует рассматривать как потенциально зараженных".

Руководство больницы бросает камень в министерство: если больница не готова к таким пациентам, не надо их везти. Если возникнет вторая волна Covid-19, Широв надеется, что рижских пациентов больше не будут направлять в Огре. Министерство здравоохранения с этим не согласно: в чрезвычайной ситуации с каждой больницей считаются, как с партнером. На вопрос, означает ли это, что пациенты снова могут поступить в больницу, которая сама признает себя неподготовленной, Янка говорит, что у министерства есть планы на случай потенциальной вспышки, чтобы избежать подобных ситуаций.

Сейчас Министерство здравоохранения, основываясь на выводах инспекции, начало переговоры с больницами о так называемой реформе уровней. Это может, например, привести к снижению уровня то есть к тому, что конкретная больница может стать дневным стационаром, а не полноценным медицинским учреждением.

Переговоры с руководством Огрской больницы состоялись 22 июля, но их содержание неизвестно, поскольку, по мнению Министерства здравоохранения, они еще не закончены, а ее руководитель не отвечает на звонки. Решения об изменении уровня должны быть приняты до 1 октября.

Александр, прося выяснить виновных в смерти отца, обратился в Инспекцию здравоохранения. Семья Иманта еще не знает, будут ли они это делать – сейчас важнее восстановить здоровье.

* Редакции известна фамилия человека, но семья просит ее не публиковать.