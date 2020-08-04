Хаос в Ogre 2.0: Минздрав знал, что больница не готова к Covid-19. Но пациентов продолжали везти

Выяснилось, что весной, когда Огрская больница в качестве резервной принимала рижских пациентов (по крайней мере двое из которых заболели Covid-19 и один из них умер), Министерство здравоохранения официально знало, что больница не была готова к больным коронавирусом. Вопрос о том, кто ответит перед потерпевшими, до сих пор остается без ответа.
Сомнений больше нет. Покойный отец Александра (82 года), чей случай описан Re:Baltica весной, в конце марта заболел Covid-19 именно в Огрской районной больнице. Это подтверждается как перепиской сына со Службой неотложной медицинской помощи (где говорится, что ни у кого в бригадах, которые везли пожилого человека, многократные проверки вируса не выявили), так и не публиковавшимся ранее заключением Инспекции здравоохранения о том, что Огрская больница весной не была готова принимать пациентов с Covid-19.
С тех пор с Re:Baltica согласилась поговорить еще одна семья, член которой заболел Covid-19 скорее всего тоже в Огре, после чего месяц пролежал в коме. Рассказы Александра и выжившего больного о том, что происходило в лечебном учреждении в марте, очень похожи.
То, что больница не была готова, теперь в интервью Re:Baltica признает и ее руководитель Дайнис Шировс. Тогда (в прошлый раз) он не был готов говорить, объясняя отказ усталостью. То, что у больницы есть проблемы с приемом или лечением пациентов с Covid -19, стало ясно после проверки, которую Инспекция здравоохранения провела 20 марта. В свою очередь Министерство здравоохранения получило эту информацию 31 марта, когда пациентов из Риги продолжали доставлять в Огре.
До сих пор нет ответа на вопрос, кто ответит за это перед родственниками пострадавших. Минздрав ограничивается ответом, что больница "должна была быть готова".
Но она не была готова.
Что показала проверка в Огре?
Инспекция здравоохранения (ИЗ) прибыла для осмотра больницы в Огре 20 марта. В то время по всей Латвии проводились внеплановые обследования, чтобы оценить готовность больниц к приему пациентов с Covid-19. Дополнительной причиной для проверки в Огре стал проведенный там сомнительный экспресс-тест, который показал ложный результат и который не использовался в других латвийских больницах. На тот момент это заведение уже неделю было резервной для рижских пациентов с более легкими диагнозами, поскольку места в двух больших столичных больницах держали для тяжелых пациентов с Covid-19.
С 25 марта, когда в Латвии была обнаружена первое местное заражение коронавирусом, каждый пациент должен был считаться потенциальным его носителем. Во время проверки руководство Огрской больницы не дало инспекторам ИЗ ознакомиться с большой частью документов, говорится в заключении. Однако даже без них они обнаружили, что, например, в приемном отделении в день проверки работал один резидент и один врач без сертификата, что не разрешено. Также было установлено, что единственный приемный изолятор, где есть только одно место, не отвечал требованиям эпидемиологической безопасности: квадратура недостаточная, отсутствуют окна, нет естественного освещения, негде вымыть руки, нет канализации, и др. Не хватает квадратных метров, окон, умывальников, санузлов, канализации и т. д. Индивидуальных средств защиты – масок, перчаток – визуально хватало.
Заключение, которое попало в руки Министерства здравоохранения 31 марта, ведомство долго отказывалось предоставлять Re:Baltica ссылаясь на требования по защите личных данных. В итоге выдали только ту часть, которая не отражала объяснения руководства больницы и представленные документы. Руководство больницы отвергает обвинения: резиденты всегда находятся под надзором сертифицированного врача, а изолятор отвечает "абсолютно всем обязательным требованиям".
Все заключение ИЗ можно прочесть здесь.
Подводя итоги проверки, инспекция в беседе с Re:Baltica указала, что Огрская районная больница не была готова принимать пациентов с Covid-19.
Что видели пациенты?
Отец Александра с диагностированной пневмонией был доставлен в Огре 26 марта. Сотрудники в приемном отделении работали без средств защиты, а пациента поместили в общую палату, хотя все признаки - возраст, диагноз - соответствовали группе высокого риска.
Менее чем через неделю, 31 марта, доставили из Риги в эту же больницу доставили Иманта* с сильным кашлем и температурой. Хотя это признаки Covid-19, его также поместили не в изолятор, а в обычную палату вместе с еще тремя людьми.
"У одного был такой сильный кашель. Он подходил ко всем и кашлял в семью. Он был неадекватным. Я сказал врачам, что его надо изолировать, поскольку человека явно неадекватен", - вспоминает Имант в беседе с Re:Baltica.
Однажды кашляющего "завернули в пленку, как мумию, и куда-то увезли". Это навело Иманта на мысль, что, скорее всего, у того обнаружили Covid-19.
Имант провел в больнице шесть дней. Он вспоминает, что сменился весь персонал, включая лечащего врача. Это совпадает с моментом, когда было выявлено, что четверо привезенных в больницу инфицированы Covid-19, один медик заболел, а другим 26 пришлось уйти в самоизоляцию.
6 апреля жене Иманта позвонили из больницы: приезжайте за мужем. "Имант уже выздоровел?", - спросила женщина. Когда она приехала, оказалось, муж таком же тяжелом состоянии, что и на момент госпитализации. Почему его выписывают, никто не объяснил – забирайте и все.
На Covid-19 мужчину проверили в первый день поступления (результат отрицательный). Но после пребывания в одной палате с другими пациентами повторные анализы не делали. У единственных контактных лиц - жены и другого родственника - анализ наличие вируса не показал. Когда же Имант после выписки из Огре поступил в Восточную больницу, у него диагностировали Covid-19.
"Через пару дней не могла до него дозвониться. Позвонила врачу. Узнала, что Имант впал в кому", - вспоминает жена.
Имант в течение месяца был одним из тех, кого статистика учитывала, как тяжелых пациентов. Ему удалось одолеть вирус, но последствия чувствуются до сих пор. Сейчас мужчина находится в реабилитационном центре.
Что говорит руководство больницы?
Руководитель Огрской больницы Дайнис Шировс на вопрос, можно ли подтвердить, что пациенты с Covid-19 заразились в его учреждении, отвечает: "Я не могу этого исключить". Он неоднократно подчеркнул, что Огрская больница не была готова принимать пациентов с Covid-19. Здесь всего один изолятор, невозможно всех привезенных пациентов изолировать до момента, пока не будут получены результаты анализов на коронавирус. "Где найти для них место? Мы за несколько дней приняли 27 человек. Как можно изолировать 27 человек?!"
Широв отмечает, что из-за переполненности больницы были дни, когда пациентов укладывали в коридоре, поскольку в палатах не было мест.
"Когда обнаружили пациента [с коронавирусом], мы попросили его эвакуировать – в письменной форме. Но никто не ответил (Служба неотложной медицинской помощи утверждает, что в тот момент писать не надо было, обмен информацией ради скорости происходил по телефону, – прим. Ред.). Его принудительно поместили в четырехместную палату с другими пациентами. А потом нас обвиняют в заражении", - сердится Широв.
Он также неоднократно подчеркивает, что средств индивидуальной защиты не хватало. Глава Центра медицины катастроф Дита Хейберга, перед которой больницы ежедневно отчитываются о доступных ресурсах, подтвердила, что в конце марта в Огрской больнице было достаточно масок и респираторов. Отвечая на вопрос, почему их не использовали сотрудники в приемном отделении, Широв первоначально утверждал, что маски не защищают от вируса. На неоднократно заданный вопрос о средствах защиты руководитель больницы в итоге сказал: "Я не могу рассказать вам, что было в марте. Сейчас июль".
Почему пациентов по-прежнему везли в неподготовленную больницу?
Ответственные органы отмахиваются от этого вопроса. Руководитель отдела качества медицинского обслуживания Минздрава Санита Янка в беседе с Re:Baltica неоднократно подчеркнула: больница должна быть готова, и все. На замечание, что еще в середине марта и Минздрав, и глава больницы признали обратное, Янка говорит, что проблемы были решаемы и это больше вопрос позиции руководства больницы.
"Не может быть так, что все больницы реорганизуются, перераспределяют потоки пациентов, а одна говорит - мы этого сделать не сможем и делать не будем".
Минздрав не считает, что в условиях, когда руководство больницы не хочет принимать пациентов с Covid-19 и явно к ним не готово, перевод пациентов [в Огре] следовало прекратить. "Тогда надо прекратить прием всех пациентов, раз больница не в состоянии работать. Это не всегда возможно", - говорит Янка.
Национальная служба здравоохранения (НСЗ) получила от Минздрава информацию о проверке в больнице и предложение оценить необходимость пересмотреть план госпитализации, который предусматривал доставку пациентов из Риги в Огре, 31 марта. Однако даже если бы письмо получили раньше, никаких изменений не было бы. "Информации в заключении Инспекции здравоохранения было недостаточно, чтобы сделать вывод, по каким профилям больница не может предоставлять услуги", - говорит представитель НСЗ Гинта Озолиня.
На неоднократно заданный вопрос, кто же ответит перед близкими пострадавших, Минздрав отвечает, что ответственность должно взять на себя медицинское учреждение. "Это вина больницы, что она не приняла меры предосторожности, хотя было сказано, что всех следует рассматривать как потенциально зараженных".
Руководство больницы бросает камень в министерство: если больница не готова к таким пациентам, не надо их везти. Если возникнет вторая волна Covid-19, Широв надеется, что рижских пациентов больше не будут направлять в Огре. Министерство здравоохранения с этим не согласно: в чрезвычайной ситуации с каждой больницей считаются, как с партнером. На вопрос, означает ли это, что пациенты снова могут поступить в больницу, которая сама признает себя неподготовленной, Янка говорит, что у министерства есть планы на случай потенциальной вспышки, чтобы избежать подобных ситуаций.
Сейчас Министерство здравоохранения, основываясь на выводах инспекции, начало переговоры с больницами о так называемой реформе уровней. Это может, например, привести к снижению уровня то есть к тому, что конкретная больница может стать дневным стационаром, а не полноценным медицинским учреждением.
Переговоры с руководством Огрской больницы состоялись 22 июля, но их содержание неизвестно, поскольку, по мнению Министерства здравоохранения, они еще не закончены, а ее руководитель не отвечает на звонки. Решения об изменении уровня должны быть приняты до 1 октября.
Александр, прося выяснить виновных в смерти отца, обратился в Инспекцию здравоохранения. Семья Иманта еще не знает, будут ли они это делать – сейчас важнее восстановить здоровье.
* Редакции известна фамилия человека, но семья просит ее не публиковать.
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