Роковое платье Мэрилин Монро, которое стало причиной ее развода

В истории нарядов есть множество случаев, когда они не просто становились символами эпохи, но и обрастали настоящими легендами. На прошлой неделе RUS TVNET писал о костюме Жаклин Кеннеди, в котором она была в день убийства мужа, а сегодня мы расскажем о знаменитом платье Мэрилин Монро.
Белоснежное платье Мэрилин Монро с плиссированной юбкой, развевающейся на ветру, знакомо каждому, кому известно имя этой актрисы.
Впервые оно появилось в комедийном фильме "Зуд седьмого года" (1955).
Это была экранизация бродвейской пьесы Джорджа Экселрода. По сюжету, женатый книгоиздатель влюбляется в модель (Мэрилин Монро). Вместе они выходят из кинотеатра, и на пересечении 52-й улицы и Лексингтон-авеню Мэрилин слышит приближение поезда метро. Героиня становится на решетку подземки, а ветер поднимает ее платье вверх и обнажает стройные ноги.
Оказывается, изначально эта сцена снималась на улице Нью-Йорка, но съемка с участием звезды собрала множество зевак, пишет Burning Hut.
Каждый раз, когда платье Мэрилин поднималось от ветра, окружающие громко свистели. Так был испорчен отснятый материал.
Сцену позже пришлось переснимать в павильоне 20th Century Fox.
Именно эта сцена стала одной из самых сексуальных в американском кинематографе.
На съемках присутствовал супруг актрисы Джо Ди Маджо. Свидетели тех лет уверены, что именно эта откровенная сцена с платьем стала причиной их развода.
Наследие:
- Платье Монро было продано на аукционе в 2011 году за 4,6 миллиона долларов (3,9 млн евро).
- Сцену из фильма "Зуд седьмого года" не раз еще повторили в кино.
- По образу Мэрилин Монро из фильма создали куклу Барби.
- В июле 2011 года в Чикаго установили восьмиметровую статую под названием "Мэрилин навсегда". Статуя в точности повторяет сцену с платьем.
- в 2020 году в Китае на одном из полей появился образ Мэрилин из этой сцены.
Галерея: В Чикаго можно заглянуть под платье Мэрилин Монро
Галерея: Актриса Мэрилин Монро
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!