Роковое платье Мэрилин Монро, которое стало причиной ее развода

В истории нарядов есть множество случаев, когда они не просто становились символами эпохи, но и обрастали настоящими легендами. На прошлой неделе RUS TVNET писал о костюме Жаклин Кеннеди, в котором она была в день убийства мужа, а сегодня мы расскажем о знаменитом платье Мэрилин Монро.