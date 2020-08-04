"Это могло произойти где угодно". CSDD считает, что смерть ребенка не связана с порядком техосмотра

Широкий резонанс получило трагическое ДТП у дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Несчастный случай, произошедший 31 июля, в результате которого погиб ребенок, заставляет задуматься - безопасно ли находиться у станции техосмотра CSDD? Программа Panorāma телеканала LTV отправилась на место происшествия, чтобы узнать ответ.
Вскоре после 13:00 некий автомобиль покинул станцию техосмотра CSDD и переехал ребенка. Очевидцы говорят, что, возможно, водитель, перепутал педали газа и тормоза. Мальчик скончался от полученных травм.
В понедельник там же, где угасла жизнь ребенка, снова стояли люди. Это связано с новым порядком техосмотра из-за распространения Covid-19: люди ждут снаружи, пока внутри происходит проверка.
"Если во время техосмотра невозможно соблюдать дистанцию два метра от окружающих, тогда, возможно, самый безопасный способ - это попросить посетителей подождать на улице, где потенциальный риск заражения ниже. Во время ожидания на открытом воздухе надо исключить скопления людей, чтобы снизить риск заражения как для посетителей, так и для сотрудников", - отметил Центр профилактики и контроля заболеваний.
CSDD считает, что трагическое происшествие не связано с порядком технического осмотра.
"Это было невообразимое стечение обстоятельств в определенном месте и в определенное время. И, к сожалению, мы должны сказать, что такое могло произойти где угодно".
"Мы оцениваем ситуацию. При необходимости мы также будем привлекать независимых экспертов. Они будут оценивать опасности, которые могут возникнуть как в процессе технического осмотра, так и у боксов технического осмотра", - рассказала LTV представитель CSDD Иева Берзиня.
"Тротуар находится прямо напротив выезда с линии. Он не слишком широкий, чтобы автомобили, особенно несколько одновременно, могли безопасно маневрировать. Тем более, если перед ними стоят люди. Они должны находиться в другом месте", - отметил эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис.
То, как долго техосмотры будут проходить в таком порядке, зависит от распространения Covid-19, говорят в дирекции.
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