Надпись SOS на песке помогла спасти трех моряков в Тихом океане

В Австралии пропавших моряков нашли на маленьком острове в западной части Тихого океана, после того как пилоты с воздуха увидели сигнал бедствия, написанный большими буквами на песке. Об этом сообщает агентство AP.
Сообщается, что моряки путешествовали между атоллами Полуват и Пулап, когда они сбились с курса и у них закончилось топливо. Около трех дней они провели на острове длиной 450 метров.
"Мы гордимся реакцией и профессионализмом всех участников операции, поскольку мы выполняем наше обязательство и вносим свой вклад в безопасность жизни на море, где бы мы ни находились", - заявили в министерстве обороны Австралии.
В поисковой операции участвовали австралийские и американские военные.
После того как они обнаружили пропавших моряков, австралийский вертолет приземлился на острове и передал им продукты и воду.
Вскоре за моряками приплыла береговая охрана Микронезии. Жизни и здоровью спасенных моряков ничего не угрожает.
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