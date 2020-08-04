Надпись SOS на песке помогла спасти трех моряков в Тихом океане

Сообщается, что моряки путешествовали между атоллами Полуват и Пулап, когда они сбились с курса и у них закончилось топливо. Около трех дней они провели на острове длиной 450 метров.

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"Мы гордимся реакцией и профессионализмом всех участников операции, поскольку мы выполняем наше обязательство и вносим свой вклад в безопасность жизни на море, где бы мы ни находились", - заявили в министерстве обороны Австралии.

ФОТО: AFP/Scanpix

В поисковой операции участвовали австралийские и американские военные.

После того как они обнаружили пропавших моряков, австралийский вертолет приземлился на острове и передал им продукты и воду.

Вскоре за моряками приплыла береговая охрана Микронезии. Жизни и здоровью спасенных моряков ничего не угрожает.